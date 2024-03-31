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Украина. Премьер лига
31 марта 2024, 08:14 | Обновлено 31 марта 2024, 08:26
1308
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Дальше будет еще труднее»

Наставник «Кривбасса» – о победе над «Вересом»

31 марта 2024, 08:14 | Обновлено 31 марта 2024, 08:26
1308
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Дальше будет еще труднее»
ФК Кривбасс Кривой Рог. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб поделился мнением о матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги с «Вересом» (2:0).

– Желаю «Вересу» удержаться в УПЛ. Очень им этого желаю. Понимал, что будет очень непростая игра. Тем более, перед этим они здесь сыграли вничью с «Динамо» - 1:1. Поэтому мы настраивались и готовились к «Вересу» серьезно. В целом по игре: неплохой футбол. Что не понравилось: момент соперника на первых минутах. Наши ребята что-то растерялись.

Хорошо, что тот момент они не реализовали. После этого мы держали игру под контролем, считаю. Мы имели больше моментов и играли с позиции силы. Очень трудно проходить насыщенную защиту. Но после того эпизода, когда нападающий «Вереса» сам все сделал: развернулся и ударил Стецькова в лицо - чистая красная карточка, это где-то помогло. В начале второго тайма мы забили первый гол. Да, сопернику в меньшинстве было тяжело.

У них и моментов практически не было. Потом мы забили еще один гол в конце. Спасибо своим ребятам, спасибо всем болельщикам ФК «Кривбасс», всем, кто нас поддерживает. Мы движемся дальше. Впереди непростая домашняя игра против «Ворсклы», затем два выезда - «Черноморец», «Рух». Надо готовиться, если мы хотим достичь чего-то серьезного. Потому что дальше будет еще труднее. Там и «Днепр-1», и «Полесье», и «Динамо».

«Вересу» еще раз желаю остаться в УПЛ. Ваш президент создает все условия, чтобы клуб развивался: поля, стадион. Хочется, чтобы таких клубов было побольше. Таких, которые имеют свою инфраструктуру. Успехов вам.

«Кривбасс» в таблице УПЛ занимает 2-е место, имея 46 очков после 22 матчей. Лидирует «Шахтер», у которого также 46 пунктов, но после 20 игр.

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Юрий Вернидуб Верес - Кривбасс Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига пресс-конференция
Источник Sport.ua
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