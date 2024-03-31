Минус конкурент для клуба Трубина? Порту уступил Эшторилу
Также в чемпионате Португалии на замену вышел Богдан Милованов
Состоялись четыре матча 27 тура чемпионата Португалии. Среди них неожиданно «Порту» уступил «Эшторилу» 0:1 и теперь отстает от лидирующих «Спортинга» и «Бенфики» на десять и девять очков соответственно.
В матче «Ароки» и «Фаренсе» на поле появился украинский защитник Богдан Милованов, который на 80 минуте заменил Эсгайо.
Чемпионат Португалии. 27 тур
Арока – Фаренсе – 2:1
Голы: Эсгайо, 45, Гонсалес, 68 – Дуарте, 88
Витория Гимараеш – Морейренсе – 1:0
Гол: Жоау Силва, 68
Боавишта – Риу Аве – 0:0
Эшторил – Порту – 1:0
Гол: Кассиано, 69
События матча
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