Минус конкурент для клуба Трубина? Порту уступил Эшторилу

Состоялись четыре матча 27 тура чемпионата Португалии. Среди них неожиданно «Порту» уступил «Эшторилу» 0:1 и теперь отстает от лидирующих «Спортинга» и «Бенфики» на десять и девять очков соответственно.

В матче «Ароки» и «Фаренсе» на поле появился украинский защитник Богдан Милованов, который на 80 минуте заменил Эсгайо.

Чемпионат Португалии. 27 тур

Арока – Фаренсе – 2:1

Голы: Эсгайо, 45, Гонсалес, 68 – Дуарте, 88

Витория Гимараеш – Морейренсе – 1:0

Гол: Жоау Силва, 68

Боавишта – Риу Аве – 0:0

Эшторил – Порту – 1:0

Гол: Кассиано, 69

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