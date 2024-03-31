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Чемпионат Португалии
Арока
30.03.2024 17:30 – FT 2 : 1
Фаренсе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
31 марта 2024, 07:49 | Обновлено 31 марта 2024, 07:51
178
0

Минус конкурент для клуба Трубина? Порту уступил Эшторилу

Также в чемпионате Португалии на замену вышел Богдан Милованов

31 марта 2024, 07:49 | Обновлено 31 марта 2024, 07:51
178
0
Минус конкурент для клуба Трубина? Порту уступил Эшторилу
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись четыре матча 27 тура чемпионата Португалии. Среди них неожиданно «Порту» уступил «Эшторилу» 0:1 и теперь отстает от лидирующих «Спортинга» и «Бенфики» на десять и девять очков соответственно.

В матче «Ароки» и «Фаренсе» на поле появился украинский защитник Богдан Милованов, который на 80 минуте заменил Эсгайо.

Чемпионат Португалии. 27 тур

Арока – Фаренсе – 2:1

Голы: Эсгайо, 45, Гонсалес, 68 – Дуарте, 88

Витория Гимараеш – Морейренсе – 1:0

Гол: Жоау Силва, 68

Боавишта – Риу Аве – 0:0

Эшторил – Порту – 1:0

Гол: Кассиано, 69

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

90’ +5
Facundo Caseres (Фаренсе) получает красную карточку.
88’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Дуарте (Фаренсе).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Кристо Гонсалес (Арока).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Тьяго Эсгайо (Арока).
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Эшторил Порту Арока Фаренсе Витория Гимараеш Морейренсе Боавишта Риу Аве чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор Анатолий Трубин Богдан Милованов
Источник Sport.ua
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