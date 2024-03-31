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Чемпионат Франции
Лион
30.03.2024 22:00 – FT 1 : 1
Реймс
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Франция
31 марта 2024, 06:00 | Обновлено 31 марта 2024, 06:57
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0

Чемпионат Франции. Монако на выезде разгромил Мец

Состоялись два матча Лиги 1

31 марта 2024, 06:00 | Обновлено 31 марта 2024, 06:57
70
0
Чемпионат Франции. Монако на выезде разгромил Мец
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончились два матча 27-го тура чемпионата Франции по футболу. И если «Реймс» и «Лион» выдали ничью, просто обменявшись голами, то в игре «Меца» и «Монако» все было интереснее – хозяева забили пять мячей, пропустив два.

Чемпионат Франции 27 тур

Лион – Реймс – 1:1

Голы: Нуама, 65 – Окуму, 55

Мец – Монако – 2:5

Голы: Диалло, 79, Ибу Сане, 84 – Минамино, 4, Аклиуш, 10, Вандерсон, 16, Балогун, 76, 87

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Эрнест Нуама (Лион).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Джозеф Окуму (Реймс).
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Мец Монако Лион Реймс чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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