Чемпионат Франции. Монако на выезде разгромил Мец

Закончились два матча 27-го тура чемпионата Франции по футболу. И если «Реймс» и «Лион» выдали ничью, просто обменявшись голами, то в игре «Меца» и «Монако» все было интереснее – хозяева забили пять мячей, пропустив два.

Чемпионат Франции 27 тур

Лион – Реймс – 1:1

Голы: Нуама, 65 – Окуму, 55

Мец – Монако – 2:5

Голы: Диалло, 79, Ибу Сане, 84 – Минамино, 4, Аклиуш, 10, Вандерсон, 16, Балогун, 76, 87

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