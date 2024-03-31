Франция31 марта 2024, 06:00 | Обновлено 31 марта 2024, 06:57
70
0
Чемпионат Франции. Монако на выезде разгромил Мец
Состоялись два матча Лиги 1
31 марта 2024, 06:00 | Обновлено 31 марта 2024, 06:57
70
0
Закончились два матча 27-го тура чемпионата Франции по футболу. И если «Реймс» и «Лион» выдали ничью, просто обменявшись голами, то в игре «Меца» и «Монако» все было интереснее – хозяева забили пять мячей, пропустив два.
Чемпионат Франции 27 тур
Лион – Реймс – 1:1
Голы: Нуама, 65 – Окуму, 55
Мец – Монако – 2:5
Голы: Диалло, 79, Ибу Сане, 84 – Минамино, 4, Аклиуш, 10, Вандерсон, 16, Балогун, 76, 87
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Эрнест Нуама (Лион).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Джозеф Окуму (Реймс).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 марта 2024, 15:03 61
Полузащитник дончан воспользовался на полную редким шансом сыграть полный матч
Футбол | 30 марта 2024, 19:51 2
Украинский вингер «Челси» провел на поле полный матч
Футбол | 30.03.2024, 23:27
Футбол | 30.03.2024, 11:59
Футбол | 30.03.2024, 21:42
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.03.2024, 12:46 14
29.03.2024, 14:41 3
29.03.2024, 08:47 2
31.03.2024, 01:55
30.03.2024, 16:05 7
30.03.2024, 19:32 6
30.03.2024, 17:49 9
29.03.2024, 11:11 1