С Ярмоленко, но без Михавко и Шепелева. Динамо прибыло в Полтаву

В воскресенье, 31 марта, в 15:30 в Полтаве состоится поединок 22 тура чемпионата Украины, в котором будут играть киевское «Динамо» и полтавская «Ворскла». Накануне киевляне прибыли в Полтаву. Главный тренер команды Александр Шовковский взял на игру 21 футболиста.

Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун.

Защитники: Сирота, Попов, Дубинчак, Беловар, Тимчик, Овчаренко, Дячук.

Полузащитники: Андреевский, Караваев, Кабаев, Волошин, Шапаренко, Бражко, Диалло, Ярмоленко.

Форварды: Ванат, Бенито, Пономаренко.

Отметим наличие восстановившегося после травмы Андрея Ярмоленко, а также отсутствие Виталия Буяльского (повреждение), Владимира Шепелева (дисквалификация) и Тараса Михавко (причина неизвестна).