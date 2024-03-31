С Ярмоленко, но без Михавко и Шепелева. Динамо прибыло в Полтаву
В воскресенье киевляне сыграют матч 22 тура против местной «Ворсклы»
В воскресенье, 31 марта, в 15:30 в Полтаве состоится поединок 22 тура чемпионата Украины, в котором будут играть киевское «Динамо» и полтавская «Ворскла». Накануне киевляне прибыли в Полтаву. Главный тренер команды Александр Шовковский взял на игру 21 футболиста.
Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун.
Защитники: Сирота, Попов, Дубинчак, Беловар, Тимчик, Овчаренко, Дячук.
Полузащитники: Андреевский, Караваев, Кабаев, Волошин, Шапаренко, Бражко, Диалло, Ярмоленко.
Форварды: Ванат, Бенито, Пономаренко.
Отметим наличие восстановившегося после травмы Андрея Ярмоленко, а также отсутствие Виталия Буяльского (повреждение), Владимира Шепелева (дисквалификация) и Тараса Михавко (причина неизвестна).
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