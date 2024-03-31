Валерий ИВАЩЕНКО: «Наш враг – это мы сами»
Тренер «Оболони» поделился впечатлениями от матча своей команды
Главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко в эфире УПЛ ТВ поделился эмоциями от проигранного матча своей команды донецкому «Шахтеру» (0:3).
«Я ребятам говорил, что наш враг – это мы сами, если мы не будем в простых моментах ошибаться, то соперник ничего не сделает.
В первом тайме мы сами себе привезли моменты, хотя хорошо начинали, несколько моментов было. А это футбол – где-то опыт, где-то класс футболиста должен быть, там не забили, а себе привезли пару моментов... Плюс удаление.
Ребятам спасибо за второй тайм, старались отыграться, молодцы за второй тайм.
Суханов? Он эмоциональный парень, но в первую очередь нужно думать о команде, а не просто захотелось где-то там показать эмоции...
Эмоции нужно показывать впереди, забивать голы, действовать в пользу команды. А это не красит футбол. Этот фол просто подвел команду», – сказал Иващенко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ранее итальянца сватали на место Юргена Клоппа
В рейтинг-листе сине-желтые опередят Южную Корею и Австралию