Авагимян стал автором одного из самых скоростных хет-триков в истории УПЛ

Артур Авагимян стал автором одного из самых скоростных хет-триков в истории чемпионатов Украины. Три мяча в ворота «Полесья» 27-летний полузащитник «Черноморца» забил с интервалом всего в 11 минут.

Меньше времени на исполнение «трюка со шляпой» понадобилось 5 игрокам, а на чужих полях и вовсе одному – Артему Довбику.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые скоростные хет-трики в чемпионатах Украины