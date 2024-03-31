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  4. Авагимян стал автором одного из самых скоростных хет-триков в истории УПЛ
Украина. Премьер лига
31 марта 2024, 00:53 | Обновлено 31 марта 2024, 01:02
113
0

Авагимян стал автором одного из самых скоростных хет-триков в истории УПЛ

Три мяча в ворота «Полесья» одессит забил с интервалом в 11 минут

31 марта 2024, 00:53 | Обновлено 31 марта 2024, 01:02
113
0
Авагимян стал автором одного из самых скоростных хет-триков в истории УПЛ
УПЛ. Артур Авагимян (справа)

Артур Авагимян стал автором одного из самых скоростных хет-триков в истории чемпионатов Украины. Три мяча в ворота «Полесья» 27-летний полузащитник «Черноморца» забил с интервалом всего в 11 минут.

Меньше времени на исполнение «трюка со шляпой» понадобилось 5 игрокам, а на чужих полях и вовсе одному – Артему Довбику.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые скоростные хет-трики в чемпионатах Украины

Время

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Минуты голов

Счет

4'

Виталий ПУШКУЦА

Металлист

07.05.2002

Закарпатье (д)

77', 79', 81'

4:0

5'

Иван ГЕЦКО

Карпаты

29.08.1999

Днепр (д)

61', 63', 66'

4:0

7'

Александр ГАЙДАШ

Таврия

07.09.1997

Торпедо (д)

16', 18', 23'

5:0

8'

Александр ГАЙДАШ

Таврия

20.05.1995

Кремень (д)

41', 45', 49'

3:1

10'

Алексей АНТЮХИН

Таврия

22.07.2000

Сталь А (д)

53', 56', 63'

3:2

10'

Артем ДОВБИК

Днепр-1

02.04.2023

Металлист 1925 (г)

71', 78', 81'

3:0

11'

Артур АВАГИМЯН

Черноморец

30.03.2024

Полесье (г)

53', 60', 64'

4:1

13'

Михаил ПОЦХВЕРИЯ

Шахтер

26.05.1998

Нива Т (д)

12', 23', 25'

5:0

13'

Мацей КОВАЛЬЧИК

Арсенал

09.11.2002

Металлург З (г)

40', 50', 53'

5:0

13'

МАТЕУС

Днепр

15.04.2014

Волынь (д)

57', 66', 70'

5:1

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цифры и факты Артур Авагимян Черноморец Одесса
Источник Sport.ua
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