Стародубцева получила соперницу в первом раунде турнира в Боготе

Состоялась жеребьевка основной сетки грунтового турнира WTA 250 в Боготе.

В основной сетке из украинок по рейтингу сыграет Юлия Стародубцева (№137 WTA).

В первом круге она сразится против опытной грунтовой специалистки Сары Эррани из Италии (№97 WTA).

Победительница встречи во втором раунде сыграет с Марией Тимофеевой (№100 WTA) или Сарой Соррибес Тормо (№28 WTA).

Отметим, что в квалификации также принимает участие Катарина Завацкая. Она уже вышла в финале отбора.