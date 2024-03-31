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  4. Стародубцева получила соперницу в первом раунде турнира в Боготе
WTA
31 марта 2024, 00:16 |
80
0

Стародубцева получила соперницу в первом раунде турнира в Боготе

Юлия сыграет с 36-летней специалисткой грунтовой игры

31 марта 2024, 00:16 |
80
0
Стародубцева получила соперницу в первом раунде турнира в Боготе
ITF. Юлия Стародубцева

Состоялась жеребьевка основной сетки грунтового турнира WTA 250 в Боготе.

В основной сетке из украинок по рейтингу сыграет Юлия Стародубцева (№137 WTA).

В первом круге она сразится против опытной грунтовой специалистки Сары Эррани из Италии (№97 WTA).

Победительница встречи во втором раунде сыграет с Марией Тимофеевой (№100 WTA) или Сарой Соррибес Тормо (№28 WTA).

Отметим, что в квалификации также принимает участие Катарина Завацкая. Она уже вышла в финале отбора.

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Юлия Стародубцева WTA Богота Сара Эррани
Источник Sport.ua
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