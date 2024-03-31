WTA31 марта 2024, 00:16 |
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Стародубцева получила соперницу в первом раунде турнира в Боготе
Юлия сыграет с 36-летней специалисткой грунтовой игры
31 марта 2024, 00:16 |
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Состоялась жеребьевка основной сетки грунтового турнира WTA 250 в Боготе.
В основной сетке из украинок по рейтингу сыграет Юлия Стародубцева (№137 WTA).
В первом круге она сразится против опытной грунтовой специалистки Сары Эррани из Италии (№97 WTA).
Победительница встречи во втором раунде сыграет с Марией Тимофеевой (№100 WTA) или Сарой Соррибес Тормо (№28 WTA).
Отметим, что в квалификации также принимает участие Катарина Завацкая. Она уже вышла в финале отбора.
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