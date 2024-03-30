Завацкая пробилась в финал квалификации на турнире WTA в Колумбии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№179 WTA) пробилась в финал квалификации на грунтовом турнире WTA 250 в Боготе.

В стартовом матче украинка одолела мексиканку Викторию Родригес (№326 WTA).

Богота. Первый круг квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Виктория Родригес (Мексика) – 6:1, 7:5

Отметим, что Катарина прервала неприятную серию из четырех поражений подряд.

За путевку в основу Завацкая сыграет против американской теннисистки Эльвины Калиевой (№216 WTA).