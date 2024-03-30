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WTA
30 марта 2024, 21:04 | Обновлено 30 марта 2024, 21:05
156
0

Завацкая пробилась в финал квалификации на турнире WTA в Колумбии

Украинка прервала серию из четырех поражений

30 марта 2024, 21:04 | Обновлено 30 марта 2024, 21:05
156
0
Завацкая пробилась в финал квалификации на турнире WTA в Колумбии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№179 WTA) пробилась в финал квалификации на грунтовом турнире WTA 250 в Боготе.

В стартовом матче украинка одолела мексиканку Викторию Родригес (№326 WTA).

Богота. Первый круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Виктория Родригес (Мексика) – 6:1, 7:5

Отметим, что Катарина прервала неприятную серию из четырех поражений подряд.

За путевку в основу Завацкая сыграет против американской теннисистки Эльвины Калиевой (№216 WTA).

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Катарина Завацкая WTA Богота
Источник Sport.ua
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