Завацкая пробилась в финал квалификации на турнире WTA в Колумбии
Украинка прервала серию из четырех поражений
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№179 WTA) пробилась в финал квалификации на грунтовом турнире WTA 250 в Боготе.
В стартовом матче украинка одолела мексиканку Викторию Родригес (№326 WTA).
Богота. Первый круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Виктория Родригес (Мексика) – 6:1, 7:5
Отметим, что Катарина прервала неприятную серию из четырех поражений подряд.
За путевку в основу Завацкая сыграет против американской теннисистки Эльвины Калиевой (№216 WTA).
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