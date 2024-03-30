ITF30 марта 2024, 23:47 | Обновлено 31 марта 2024, 00:43
279
1
Симона Халеп не сыграет против Украины в Кубке Билли Джин Кинг
Экс-первая ракетка мира отказалась от участия из-за проблем со здоровьем
30 марта 2024, 23:47 | Обновлено 31 марта 2024, 00:43
279
1
Экс-первая ракетка мира Симона Халеп не сыграет против Украины в Кубке Билли Джин Кинг.
Сообщается, что 32-летняя спортсменка не сыграет за сборную из-за проблем со здоровьем.
Отметим, что в начале месяца четырехлетнюю допинговую дисквалификацию Халеп, из которой она отбыла полтора года, сократили до девяти месяцев.
Матч раунда Квалификации Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Румынией состоится 12-13 апреля в США.
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Комментарии 1
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Яка б не була, скільки б не пропустила , але Халеп - то Халеп , а отже це доволі непогана новина для української збірної. Інші румунки абсолютно прохідні як Еліні, так і для Лесі ( хоча при Костюк, Калініній та Ястремській такий другий номер досі незрозумілий , але як є, так є).
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