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ITF
30 марта 2024, 23:47 | Обновлено 31 марта 2024, 00:43
279
1

Симона Халеп не сыграет против Украины в Кубке Билли Джин Кинг

Экс-первая ракетка мира отказалась от участия из-за проблем со здоровьем

30 марта 2024, 23:47 | Обновлено 31 марта 2024, 00:43
279
1
Симона Халеп не сыграет против Украины в Кубке Билли Джин Кинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп не сыграет против Украины в Кубке Билли Джин Кинг.

Сообщается, что 32-летняя спортсменка не сыграет за сборную из-за проблем со здоровьем.

Отметим, что в начале месяца четырехлетнюю допинговую дисквалификацию Халеп, из которой она отбыла полтора года, сократили до девяти месяцев.

Матч раунда Квалификации Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Румынией состоится 12-13 апреля в США.

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Симона Халеп Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису Украина - Румыния женская сборная Румынии по теннису
Источник Twitter
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Fdail
Яка б не була,  скільки б не пропустила , але Халеп - то Халеп , а отже це доволі непогана новина для української збірної. Інші румунки абсолютно прохідні як Еліні, так і для Лесі ( хоча при Костюк, Калініній та Ястремській такий другий номер досі незрозумілий , але як є, так є). 
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