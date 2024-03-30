Экс-первая ракетка мира Симона Халеп не сыграет против Украины в Кубке Билли Джин Кинг.

Сообщается, что 32-летняя спортсменка не сыграет за сборную из-за проблем со здоровьем.

Отметим, что в начале месяца четырехлетнюю допинговую дисквалификацию Халеп, из которой она отбыла полтора года, сократили до девяти месяцев.

Матч раунда Квалификации Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Румынией состоится 12-13 апреля в США.