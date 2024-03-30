Авагимян – первый за 21 год игрок Черноморца, оформивший хет-трик в УПЛ

Украинский футболист армянского происхождения Артур Авагимян отметился хет-триком в матче чемпионата Украины с «Полесьем» (4:1).

27-летний Авагимян стал – первый за 21 год игрок «Черноморца», оформивший хет-трик в матче элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу.

Последним, кто это делал, был Александр Косырин 17 мая 2003 года. Отметим, что «Черноморец» тогда одержал волевую победу над мариупольским «Ильичевцем» 3:2.

27-летний Авагимян в этом сезоне забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 18 матчах.