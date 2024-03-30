Сергей ШИЩЕНКО: «Хочу извиниться перед фанатами и президентом Полесья»

Исполняющий обязанности главного тренера житомирского «Полесья» Сергей Шищенко прокомментировал поражение от одесского «Черноморца» (1:4) в матче 22-го тура УПЛ.

– Как прокомментируете поединок?

– Хочу извиниться перед нашими болельщиками, перед президентом клуба. Это моя вина, я полностью беру ответственность за сегодняшний результат.

У нас не получилась игра, особенно во 2-м тайме. В 1-м тайме эпизодически у нас получалось то, что мы планировали. Были неплохие подходы к воротам, но мы не воспользовались своими возможностями, которые были. А 2-й тайм, я считаю, был провальный. Будем анализировать, разбираться, что произошло.

– Ваше первое впечатление: в чем именно проблема сегодня?

– Мы будем разбираться. У нас было несколько проблем с составом. Чоботенко отсутствовал был, у Тейлора травмаа, у Шабанова травма. Сборники приехали в разных кондициях, поэтому у нас не было времени подготовить их так, как мы хотели. Нам не удалось сегодня совсем во 2-м тайме показать тот футбол, который мы планировали на сегодняшнюю игру.

– Повлияло ли на это удаление?

– И удаление повлияло. Мы где-то психологически были подавлены. Хотели отыграться, были моменты неплохие, когда счет стал 3:1. Забей мы 2-й гол – была бы другая ситуация, а так пропустили 4-й – и уже полностью контроль игры пропал.

– Как планируете морально выводить команду из такого кризиса?

– Нам надо двигаться дальше. У нас исторический матч за попадание в финал Кубка Украины, поэтому будем восстанавливаться и готовиться уже к игре с «Ворсклой».

«Полесье» не может одержать победу в матче УПЛ уже в 8 турах подряд.