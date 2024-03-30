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  4. Сергей ШИЩЕНКО: «Хочу извиниться перед фанатами и президентом Полесья»
Украина. Премьер лига
30 марта 2024, 20:13 |
811
4

Сергей ШИЩЕНКО: «Хочу извиниться перед фанатами и президентом Полесья»

Тренер «Полесья» прокомментировал поражение от «Черноморца»

30 марта 2024, 20:13 |
811
4
Сергей ШИЩЕНКО: «Хочу извиниться перед фанатами и президентом Полесья»
ФК Полесье. Сергей Шищенко

Исполняющий обязанности главного тренера житомирского «Полесья» Сергей Шищенко прокомментировал поражение от одесского «Черноморца» (1:4) в матче 22-го тура УПЛ.

– Как прокомментируете поединок?

– Хочу извиниться перед нашими болельщиками, перед президентом клуба. Это моя вина, я полностью беру ответственность за сегодняшний результат.

У нас не получилась игра, особенно во 2-м тайме. В 1-м тайме эпизодически у нас получалось то, что мы планировали. Были неплохие подходы к воротам, но мы не воспользовались своими возможностями, которые были. А 2-й тайм, я считаю, был провальный. Будем анализировать, разбираться, что произошло.

– Ваше первое впечатление: в чем именно проблема сегодня?

– Мы будем разбираться. У нас было несколько проблем с составом. Чоботенко отсутствовал был, у Тейлора травмаа, у Шабанова травма. Сборники приехали в разных кондициях, поэтому у нас не было времени подготовить их так, как мы хотели. Нам не удалось сегодня совсем во 2-м тайме показать тот футбол, который мы планировали на сегодняшнюю игру.

– Повлияло ли на это удаление?

– И удаление повлияло. Мы где-то психологически были подавлены. Хотели отыграться, были моменты неплохие, когда счет стал 3:1. Забей мы 2-й гол – была бы другая ситуация, а так пропустили 4-й – и уже полностью контроль игры пропал.

– Как планируете морально выводить команду из такого кризиса?

– Нам надо двигаться дальше. У нас исторический матч за попадание в финал Кубка Украины, поэтому будем восстанавливаться и готовиться уже к игре с «Ворсклой».

«Полесье» не может одержать победу в матче УПЛ уже в 8 турах подряд.

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Черноморец Сергей Шищенко пресс-конференция
Источник УПЛ-ТВ
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Комментарии 4
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BekXan
З Шищенко взагалі не бачу проблем,він некомпетентний взагалі.Не він керує клубом і не він ставив себе на це місце.А от з керівництвом є проблеми.Починають чудити по повній.Поспіх потрібен тільки для вилову бліх і відгону мух.Їм потрібно прийти до тями спуститися на землю і жити реальністю.І звернути ситуацію економічне питання схоже в клубі хтось почав на лоха розводити керівників на контракти яких не повинно бути.Але хтось так хоче в еврокубки що перед очима туман.І ось маєте результат.Не потрібно нічого чекати і прибрати Шищенка негайно.Включайте голову.
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+1
ALKOSruLKA
Економити на тренерах, запрошуючи фізруків до керма... Зате платити 1 млн за кавалок латиноаериканського екскремента, яке з метра не може влучити в практично порожні ворота.... Полісся, мабуть , приречене з таким власником!
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+1
Первый Среди Равных
невдаха
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0
Fuz1982z
позорна команда вона ніяка минай сильніший за цю гидоту фу
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-2
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