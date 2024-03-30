У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
Украинский вингер «Челси» провел на поле полный матч
Сегодня, 30 марта 2024 года, состоялся матч 30-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Челси» и «Бернли». Игра закончилась со счетом 2:2.
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Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик провел на поле весь матч, отдал ассист на незасчитанный гол и заработал на себе пенальти. Такой перфоманс 23-летнего футболиста портал WhoScored оценил в 8.4 балла, что стало второй лучшей оценкой в матче.
Наиболее ценным игроком встречи был признан полузащитник «Челси» Коула Палмера, который отметился 2 забитыми мячами и получил оценку 9.2.
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