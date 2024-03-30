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  4. У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
Англия
30 марта 2024, 19:51 |
5292
0

У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли

Украинский вингер «Челси» провел на поле полный матч

30 марта 2024, 19:51 |
5292
0
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 30 марта 2024 года, состоялся матч 30-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Челси» и «Бернли». Игра закончилась со счетом 2:2.

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Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик провел на поле весь матч, отдал ассист на незасчитанный гол и заработал на себе пенальти. Такой перфоманс 23-летнего футболиста портал WhoScored оценил в 8.4 балла, что стало второй лучшей оценкой в матче.

Наиболее ценным игроком встречи был признан полузащитник «Челси» Коула Палмера, который отметился 2 забитыми мячами и получил оценку 9.2.

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Бернли чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси оценки WhoScored Коул Палмер
Источник Sport.ua
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