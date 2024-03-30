У Реала есть запасной вариант на случай, если Лунин решит покинуть клуб

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

По информации испанского портала Don Diario, украинский вратарь сейчас очень близок к продлению контракта с клубом, однако «Реал» также подготовил и запасной вариант на случай отказа Андрея.

Главный скаут «Реала» Юни Калафат нацелился на голкипера «Ниццы» Марцина Булку, который может присоединиться к «королевскому клубу», если Лунин покинет Мадрид.

Ранее сообщалось, что Тибо Куртуа порекомендовал «Реалу» подписать Марцина Булку.