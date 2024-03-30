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Испания
30 марта 2024, 18:27 | Обновлено 30 марта 2024, 18:56
782
1

У Реала есть запасной вариант на случай, если Лунин решит покинуть клуб

Марцин Булка заинтересовал главного скаута «сливочных»

30 марта 2024, 18:27 | Обновлено 30 марта 2024, 18:56
782
1
У Реала есть запасной вариант на случай, если Лунин решит покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

По информации испанского портала Don Diario, украинский вратарь сейчас очень близок к продлению контракта с клубом, однако «Реал» также подготовил и запасной вариант на случай отказа Андрея.

Главный скаут «Реала» Юни Калафат нацелился на голкипера «Ниццы» Марцина Булку, который может присоединиться к «королевскому клубу», если Лунин покинет Мадрид.

Ранее сообщалось, что Тибо Куртуа порекомендовал «Реалу» подписать Марцина Булку.

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Источник Don Diario
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Комментарии 1
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PUMA
Не знаю как будет с Луниным.Но Реал может попробовать летом подписать Донарумму.Вроде бы и он сам не очень счастлив в ПСЖ, и никто не знает в каком состоянии будет Куртуа после года без футбола 
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