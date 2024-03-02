А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря

Голкипер французской «Ниццы» и сборной Польши Марцин Булка заинтересовал ряд европейских клубов, среди которых есть и мадридский «Реал».

По информации Meczyki, к талантливому киперу проявляют интерес «Реал», «Милан», «Интер», «Атлетико», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что голкипер «галактикос» Тибо Куртуа поддерживает хорошие отношения с Марцином Булкой и лично рекомендовал руководству «королевского клуба» подписать польского вратаря.

В этом сезоне Булка провел за «Ниццу» 26 матчей, пропустил 18 голов и 15 раз сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что Куртуа выступает главным мотиватором и защитником Андрея Лунина в раздевалке, регулярно дает советы и поздравляет его после игр.