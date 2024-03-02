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  4. А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
Испания
02 марта 2024, 14:41 | Обновлено 02 марта 2024, 14:48
3210
1

А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря

Марцин Булка может стать вратарем «Реала»

02 марта 2024, 14:41 | Обновлено 02 марта 2024, 14:48
3210
1
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Марцин Булка

Голкипер французской «Ниццы» и сборной Польши Марцин Булка заинтересовал ряд европейских клубов, среди которых есть и мадридский «Реал».

По информации Meczyki, к талантливому киперу проявляют интерес «Реал», «Милан», «Интер», «Атлетико», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что голкипер «галактикос» Тибо Куртуа поддерживает хорошие отношения с Марцином Булкой и лично рекомендовал руководству «королевского клуба» подписать польского вратаря.

В этом сезоне Булка провел за «Ниццу» 26 матчей, пропустил 18 голов и 15 раз сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что Куртуа выступает главным мотиватором и защитником Андрея Лунина в раздевалке, регулярно дает советы и поздравляет его после игр.

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Реал Мадрид Ницца трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 трансферы Тибо Куртуа Андрей Лунин
Источник Meczyki
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MrStepanovM .
схоже Тібо типовий європейський безпринципний толєраст
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