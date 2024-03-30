Илья ЗАБАРНЫЙ: «Думал вернуться в Украину, чтобы воевать»

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный в интервью известному британскому изданию The Times рассказал о переживаниях относительно войны на родине:

«Тяжело, когда я выхожу на поле, посмотрев новости, а там ракета только что попала в здание. Люди гибнут, мои люди, каждый день. Я был в Киеве, когда война началась. Я знаю, как это – услышать сигнал тревоги. Я знаю, как это страшно для всех. Поэтому я подумал, что я могу сделать лучше для своей страны? Я думал о том, чтобы вернуться воевать. Я могу просто взять оружие и научиться. Я могу сказать: «Стоп, я не хочу играть в футбол», но нет, я должен играть. Я нужен украинскому народу, чтобы рассказать миру.

У меня есть соседи, замечательные люди, и каждый день, когда они меня видят, они спрашивают о моей семье. Игроки спрашивают меня о ситуации в Украине. Когда люди не забывают о том, что происходит, я чувствую, что у нас есть шанс. Мы не одиноки. Но я знаю о ситуации в Газе. Она повсюду в новостях. Люди в Англии говорят о Газе, потому что это важно. Люди гибнут. Недавно я видел в Англии лишь несколько новостей об Украине. Это вызывает беспокойство. Что я могу сделать? Разве что рассказать свою историю.

Когда началась война, я пожертвовал много денег для наших военных, для наших людей, для моих друзей, которые идут на войну и защищают нашу страну. Это трибуна героев. Мы просто помогаем их семьям, потому что они одиноки. У меня есть еда, дом, безопасность, а у людей – нет. Мне нужно помогать. Если украинцы не помогают украинцам, то почему должны помогать европейцы, американцы или англичане?».

Ранее похожее интервью дал Егор Ярмолюк.