Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Англия
30 марта 2024, 18:01 | Обновлено 30 марта 2024, 18:14
1970
5

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Думал вернуться в Украину, чтобы воевать»

Украинский защитник «Борнмута» рассказал о переживаниях о войне на родине

30 марта 2024, 18:01 | Обновлено 30 марта 2024, 18:14
1970
5
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Думал вернуться в Украину, чтобы воевать»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный в интервью известному британскому изданию The Times рассказал о переживаниях относительно войны на родине:

«Тяжело, когда я выхожу на поле, посмотрев новости, а там ракета только что попала в здание. Люди гибнут, мои люди, каждый день. Я был в Киеве, когда война началась. Я знаю, как это – услышать сигнал тревоги. Я знаю, как это страшно для всех. Поэтому я подумал, что я могу сделать лучше для своей страны? Я думал о том, чтобы вернуться воевать. Я могу просто взять оружие и научиться. Я могу сказать: «Стоп, я не хочу играть в футбол», но нет, я должен играть. Я нужен украинскому народу, чтобы рассказать миру.

У меня есть соседи, замечательные люди, и каждый день, когда они меня видят, они спрашивают о моей семье. Игроки спрашивают меня о ситуации в Украине. Когда люди не забывают о том, что происходит, я чувствую, что у нас есть шанс. Мы не одиноки. Но я знаю о ситуации в Газе. Она повсюду в новостях. Люди в Англии говорят о Газе, потому что это важно. Люди гибнут. Недавно я видел в Англии лишь несколько новостей об Украине. Это вызывает беспокойство. Что я могу сделать? Разве что рассказать свою историю.

Когда началась война, я пожертвовал много денег для наших военных, для наших людей, для моих друзей, которые идут на войну и защищают нашу страну. Это трибуна героев. Мы просто помогаем их семьям, потому что они одиноки. У меня есть еда, дом, безопасность, а у людей – нет. Мне нужно помогать. Если украинцы не помогают украинцам, то почему должны помогать европейцы, американцы или англичане?».

Ранее похожее интервью дал Егор Ярмолюк.

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Илья Забарный Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу российско-украинская война
Источник The Times
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Gargantua
она хотела даже повеситься,
но институт, экзамены, сессия...
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+6
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Андрій Заліщук
я міг би народитися знову, але не народився
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+3
MrStepanovM .
респект!
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+2
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Теннис
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