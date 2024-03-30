Матч-триллер в АПЛ. Ньюкасл совершил суперкамбэк в игре против Вест Хэма

Сегодня, 30 марта, матчем «Ньюкасл» – «Вест Хэм» начался 30-й тур чемпионата Англии по футболу.

Команды порадовали болельщиков 7 голами в поединке. «Ньюкасл» по ходу матча уступал со счетом 1:3, но сумел перевернуть ход игры и вырвал победу – 4:3. Автором победного гола на 90-й минуте стал Харви Барнс, оформивший в этом матче дубль.

Благодаря этой победе «сороки» приблизились к «Вест Хэму» в турнирной таблице АПЛ на расстояние одного очка – у «Ньюкасла» 8 позиция и 43 очка, у лондонцев 7 место и 44 пункта.

АПЛ. 30-й тур, 30 марта.

Ньюкасл – Вест Хэм – 4:3

Голы: Исак, 6 (пенальти), 77 (пенальти), Барнс, 83, 90 – Антонио, 21, Кудус, 45+10, Боуэн, 48.

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