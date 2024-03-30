Эвертон объяснил, почему Миколенко не попал в заявку на матч с Борнмутом

30 марта состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Борнмут» и «Эвертон».

Поединок пройдет на стадионе «Виталити» в Борнмуте. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко не попал в заявку на поединок.

Пресс-служба ливерпульского клуба опубликовала отдельный пост в своем Twitter, в котором объяснила отсутствие Виталия. Украинец пропустит игру из-за болезни.

Во время финального матча плей-офф Евро-2024 Украина – Исландия появилась информация, что у Миколенко за несколько дней до встречи была высокая температура. Однако левый защитник все равно отыграл все 90 минут.

Отметим, что еще один украинский легионер Илья Забарный выйдет в старте «Борнмута» на матч с «Эвертоном».