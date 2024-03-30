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  4. Эвертон объяснил, почему Миколенко не попал в заявку на матч с Борнмутом
Англия
30 марта 2024, 16:20 |
2474
2

Эвертон объяснил, почему Миколенко не попал в заявку на матч с Борнмутом

Поединок 30-го тура АПЛ состоится 30 марта в 17:00 по Киеву

30 марта 2024, 16:20 |
2474
2
Эвертон объяснил, почему Миколенко не попал в заявку на матч с Борнмутом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

30 марта состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Борнмут» и «Эвертон».

Поединок пройдет на стадионе «Виталити» в Борнмуте. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко не попал в заявку на поединок.

Пресс-служба ливерпульского клуба опубликовала отдельный пост в своем Twitter, в котором объяснила отсутствие Виталия. Украинец пропустит игру из-за болезни.

Во время финального матча плей-офф Евро-2024 Украина – Исландия появилась информация, что у Миколенко за несколько дней до встречи была высокая температура. Однако левый защитник все равно отыграл все 90 минут.

Отметим, что еще один украинский легионер Илья Забарный выйдет в старте «Борнмута» на матч с «Эвертоном».

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Виталий Миколенко болезнь Борнмут Эвертон Борнмут - Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Перець
Здоров'я, один з найкращих 
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+2
Octopus
Скажите спасибо, что это всего лишь температура, а не травма. Выезды игроков на матчи сборных - сущий ад для клубов.
Ответить
-1
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