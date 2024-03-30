Эвертон объяснил, почему Миколенко не попал в заявку на матч с Борнмутом
Поединок 30-го тура АПЛ состоится 30 марта в 17:00 по Киеву
30 марта состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Борнмут» и «Эвертон».
Поединок пройдет на стадионе «Виталити» в Борнмуте. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко не попал в заявку на поединок.
Пресс-служба ливерпульского клуба опубликовала отдельный пост в своем Twitter, в котором объяснила отсутствие Виталия. Украинец пропустит игру из-за болезни.
Во время финального матча плей-офф Евро-2024 Украина – Исландия появилась информация, что у Миколенко за несколько дней до встречи была высокая температура. Однако левый защитник все равно отыграл все 90 минут.
Отметим, что еще один украинский легионер Илья Забарный выйдет в старте «Борнмута» на матч с «Эвертоном».
Vitalii Mykolenko misses today's game through illness. 🤒 #BOUEVE pic.twitter.com/h6VJe7nBTx— Everton (@Everton) March 30, 2024
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