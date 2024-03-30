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Англия
30 марта 2024, 16:08 |
203
0

Битвы украинцев в АПЛ не будет. Забарный вышел в основе, что с Миколенко?

Украинского дерби в АПЛ сегодня не увидим

30 марта 2024, 16:08 |
203
0
Битвы украинцев в АПЛ не будет. Забарный вышел в основе, что с Миколенко?
Getty Images/Global Images Ukraine. Миколенко и Забарный

В 17:00 начнется матч чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Эвертоном». В составе хозяев в основе выйдет центральный защитник Илья Забарный, а вот у гостей слева в обороне не будет Виталия Миколенко.

Игрока нет даже в заявке на матч. Ранее была информация о том, что Виталий играл за сборную с температурой.

Партнеры по сборной Украины в хорошем настроении вернулись в расположение клубов после выхода на Евро-2024.

«Борнмут» в АПЛ идет на 13-й позиции с 35 пунктами, а ливерпульская команда набрала 25 очков и занимает 16-е место.

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Борнмут Эвертон Виталий Миколенко Илья Забарный чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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