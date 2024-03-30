Битвы украинцев в АПЛ не будет. Забарный вышел в основе, что с Миколенко?

В 17:00 начнется матч чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Эвертоном». В составе хозяев в основе выйдет центральный защитник Илья Забарный, а вот у гостей слева в обороне не будет Виталия Миколенко.

Игрока нет даже в заявке на матч. Ранее была информация о том, что Виталий играл за сборную с температурой.

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«Борнмут» в АПЛ идет на 13-й позиции с 35 пунктами, а ливерпульская команда набрала 25 очков и занимает 16-е место.