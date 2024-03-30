Серия А. Аталанта на выезде разгромила Наполи
Матч 30-го тура Серии А закончился со счетом 3:0 в пользу гостей
Сегодня, 30 марта 2024 года, состоялся матч 30-го тура Серии А между «Наполи» и «Аталантой». Победу со счетом 3:0 одержала гостевая команда.
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На 26-й минуте первый гол в матче забил представитель страны-террориста Алексей Миранчук. Позже он отдал ассист на гол Джанлуки Скамакки. На 88-й минуте точку в поединке поставил Тен Копмейнерс.
Напомним, Алексей Миранчук ни разу не высказался о войне в Украине и продолжает играть за сборную россии по футболу. Недавно «Аталанта» опубликовала видео с голом Миранчука в товарищеском матче сборной 404.
Серия А. 30-й тур. 30 марта
Наполи – Аталанта – 0:3
Голы: Миранчук, 26, Скамакка, 45, Копмейнерс, 88
⏹️ Full time: #NapoliAtalanta 0-3— Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 30, 2024
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/aslCnnqkBA
Buona Pasqua, nerazzurri! 😌— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 30, 2024
Happy Easter! 🐣 #NapoliAtalanta 0-3 | FT #SerieA #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/Lblrli2hKa
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