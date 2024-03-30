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Наполи
30.03.2024 13:30 – FT 0 : 3
Аталанта
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Италия
30 марта 2024, 15:33 |
141
0

Серия А. Аталанта на выезде разгромила Наполи

Матч 30-го тура Серии А закончился со счетом 3:0 в пользу гостей

30 марта 2024, 15:33 |
141
0
Серия А. Аталанта на выезде разгромила Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 30 марта 2024 года, состоялся матч 30-го тура Серии А между «Наполи» и «Аталантой». Победу со счетом 3:0 одержала гостевая команда.

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На 26-й минуте первый гол в матче забил представитель страны-террориста Алексей Миранчук. Позже он отдал ассист на гол Джанлуки Скамакки. На 88-й минуте точку в поединке поставил Тен Копмейнерс.

Напомним, Алексей Миранчук ни разу не высказался о войне в Украине и продолжает играть за сборную россии по футболу. Недавно «Аталанта» опубликовала видео с голом Миранчука в товарищеском матче сборной 404.

Серия А. 30-й тур. 30 марта

Наполи – Аталанта – 0:3

Голы: Миранчук, 26, Скамакка, 45, Копмейнерс, 88

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Наполи Аталанта Наполи - Аталанта Алексей Миранчук Серия A чемпионат Италии по футболу Джанлука Скамакка Тен Копмейнерс
Источник Sport.ua
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