Грубый матч Оболонь – Шахтер: 6 желтых и одна красная карточка за тайм

В первом после паузы на матчи сборных поединке УПЛ между Оболонью и Шахтером зрители увидели чрезвычайно грубый первый тайм.

Сперва за грубые подкаты по желтой получили Георгий Судаков и Дмитрий Крыскив. Еще одно предупреждение у гостей получил Даниил Сикан, прыгнувший в ноги вратарю соперника.

У киевлян желтые карточки получили Максим Грисьо и Валерий Дубко, а после этого удаление заработал Сергей Суханов. Арбитр сперва показал желтую карточку, но после просмотра VAR удалил форварда Оболони.

Еще одну желтую за нецензурную лексику получил один из представителей тренерского штаба Оболони.

Арбитр меняет желтую карточку на красную