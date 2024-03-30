Анчелотти расхвалил Лунина накануне матча с Атлетиком. Что сказал Карло?

В воскресенье, 31 марта, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Атлетик». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде и начнется в 22:00.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции высказался об украинском вратаре Андрее Лунине.

«Лунин? Он стал гораздо лучше. Намного! У него много качеств», – сказал итальянский тренер.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин в ближайшее время продлит контракт с «королевским клубом».