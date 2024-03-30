Анчелотти расхвалил Лунина накануне матча с Атлетиком. Что сказал Карло?
«Реал» проведет следующий матч в Ла Лиге 31 марта в 22:00
В воскресенье, 31 марта, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Атлетик». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде и начнется в 22:00.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции высказался об украинском вратаре Андрее Лунине.
«Лунин? Он стал гораздо лучше. Намного! У него много качеств», – сказал итальянский тренер.
Ранее сообщалось, что Андрей Лунин в ближайшее время продлит контракт с «королевским клубом».
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