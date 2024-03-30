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  4. Анчелотти расхвалил Лунина накануне матча с Атлетиком. Что сказал Карло?
Испания
30 марта 2024, 14:08 |
849
0

Анчелотти расхвалил Лунина накануне матча с Атлетиком. Что сказал Карло?

«Реал» проведет следующий матч в Ла Лиге 31 марта в 22:00

30 марта 2024, 14:08 |
849
0
Анчелотти расхвалил Лунина накануне матча с Атлетиком. Что сказал Карло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

В воскресенье, 31 марта, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Атлетик». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде и начнется в 22:00.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции высказался об украинском вратаре Андрее Лунине.

«Лунин? Он стал гораздо лучше. Намного! У него много качеств», – сказал итальянский тренер.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин в ближайшее время продлит контракт с «королевским клубом».

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Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Атлетик Карло Анчелотти
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