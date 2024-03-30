ВИДЕО. Договорняк в украинском футболе? Букмекер не выплатил игрокам деньги

23 марта состоялся матч 1-го тура Первой лиги в Группе вылета между командами «Металлург» Запорожье и «Хуст». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Помимо голевой феерии, поединок уже после завершения обговаривали из-за странного решения букмекерской конторы VBET.

Дело в том, что букмекер не выплатил игрокам на ставках деньги, которые они ставили на эту встречу.

После обращения в службу поддержки VBET клиенты БК узнали, что причиной возврата ставок стал пункт 6.4 правил VBET:



«Организатор оставляет за собой право произвести возврат ставки, сделанной Игроком, в случае определения и / или установления факта: наличия признаков неспортивной борьбы, информации о неспортивном характере борьбы или договорного спортивного события».

Однако стоит признать, что, судя по видеозаписи матча, что-то подозрительное вряд ли можно заметить...

Видеозапись матча Металлург Запорожье – Хуст