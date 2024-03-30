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Украина. Первая лига
30 марта 2024, 13:19 |
1884
1

ВИДЕО. Договорняк в украинском футболе? Букмекер не выплатил игрокам деньги

VBET решил, что в матче «Металлург» Запорожье – «Хуст» было не все честно...

30 марта 2024, 13:19 |
1884
1
ВИДЕО. Договорняк в украинском футболе? Букмекер не выплатил игрокам деньги
ФК Хуст

23 марта состоялся матч 1-го тура Первой лиги в Группе вылета между командами «Металлург» Запорожье и «Хуст». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Помимо голевой феерии, поединок уже после завершения обговаривали из-за странного решения букмекерской конторы VBET.

Дело в том, что букмекер не выплатил игрокам на ставках деньги, которые они ставили на эту встречу.

После обращения в службу поддержки VBET клиенты БК узнали, что причиной возврата ставок стал пункт 6.4 правил VBET:

«Организатор оставляет за собой право произвести возврат ставки, сделанной Игроком, в случае определения и / или установления факта: наличия признаков неспортивной борьбы, информации о неспортивном характере борьбы или договорного спортивного события».

Однако стоит признать, что, судя по видеозаписи матча, что-то подозрительное вряд ли можно заметить...

Видеозапись матча Металлург Запорожье – Хуст

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Металлург Запорожье договорные матчи видео Хуст чемпионат Украины по футболу ставки азарт VBET Первая лига Украины
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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romanchik.8409
Vbet гавно!!! Визначення або встановлено факт!! А ким? Самим VBet?? Вот такие пидорасы получают лицензию 
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