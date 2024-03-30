ВИДЕО. Договорняк в украинском футболе? Букмекер не выплатил игрокам деньги
VBET решил, что в матче «Металлург» Запорожье – «Хуст» было не все честно...
23 марта состоялся матч 1-го тура Первой лиги в Группе вылета между командами «Металлург» Запорожье и «Хуст». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
Помимо голевой феерии, поединок уже после завершения обговаривали из-за странного решения букмекерской конторы VBET.
Дело в том, что букмекер не выплатил игрокам на ставках деньги, которые они ставили на эту встречу.
После обращения в службу поддержки VBET клиенты БК узнали, что причиной возврата ставок стал пункт 6.4 правил VBET:
«Организатор оставляет за собой право произвести возврат ставки, сделанной Игроком, в случае определения и / или установления факта: наличия признаков неспортивной борьбы, информации о неспортивном характере борьбы или договорного спортивного события».
Однако стоит признать, что, судя по видеозаписи матча, что-то подозрительное вряд ли можно заметить...
Видеозапись матча Металлург Запорожье – Хуст
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Киеве лидер турнира сыграет с командой, которая находится в зоне стыковых поединков
Команда поздравила Романа с выходом на чемпионат Европы