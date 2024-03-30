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Молодежные турниры
30 марта 2024, 13:06 | Обновлено 30 марта 2024, 13:08
449
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ФОТО. Шевченко пообщался с футболистами и тренерами сборной Украины U19

Президент УАФ пообещал юношеской команде полную поддержку

30 марта 2024, 13:06 | Обновлено 30 марта 2024, 13:08
449
0
ФОТО. Шевченко пообщался с футболистами и тренерами сборной Украины U19
УАФ. Дмитрий Михайленко и Андрей Шевченко

В Доме футбола прошла электронная конференция. Как сообщает официальный сайт УАФ, во время нее президент УАФ Андрей Шевченко поздравил игроков и тренеров юношеской сборной Украины U19, завоевавшей право сыграть в финальном турнире первенства Европы, который пройдет в июле в Северной Ирландии.

«Спасибо, Андрей Николаевич, что лично поздравили ребят с победой в матче с хозяевами турнира Северной Македонией (2:0). Что касается следующих поединков, то если с Латвией мы и ожидали такого результата (3:0), то со Швейцарией вышел настоящий финал. Эта команда в предварительном раунде квалификации обыграла итальянцев и шведов, продемонстрировав очень достойный футбол.

Но мы были уверены в своих силах и закономерно победили – 3:0. Большое спасибо всем игрокам и тренерскому штабу. Мы действительно гордимся тем, что мы — украинцы и что добились такого успеха», — подчеркнул Дмитрий Михайленко, обращаясь к Андрею Шевченко.

В свою очередь президент УАФ сказал: «Я от себя лично и от всей ассоциации, всего футбольного сообщества поздравляю вас! Я был на вашем первом матче, остальные смотрел полностью. Мне очень нравится стиль, в котором вы играете. Ребята, вы молодцы! Я думаю, что для вас это очень важный шаг в карьере, и мне очень приятно, что вы, как команда, показали очень классный результат. Вы продемонстрировали, что хотите играть в яркий комбинационный футбол – футбол, соответствующий сегодняшнему мировому тренду.

Я думаю, что у каждого из вас есть свои амбиции. И это очень важно. Ибо из таких личных амбиций и строится ваша карьера. Однако самое важное – это команда. Я могу сказать на своем опыте: одно дело – это выступления за свой клуб, и совсем другое – игра за национальную команду. Это совершенно разная ответственность. Сразу очень высоко поднимается планка, как в физическом, техническом, так и в мотивационном плане.

Поэтому я желаю вам, чтобы вы эту планку в вашей карьере постоянно поднимали и чтобы амбиции, которые у вас есть, были реализованы. Причем, как личные, так и командные. Хочу еще раз вас поблагодарить! Сейчас вам важно прислушиваться к советам тренерского штаба и хорошо подготовиться к финальному турниру. Со своей стороны, обещаю вам полную поддержку от Украинской ассоциации футбола».

Финальный турнир Евро-2024 пройдет 15—28 июля в Северной Ирландии с участием восьми сборных. Жеребьевка состоится 17 апреля в Белфасте (начало – в 17:00 по киевскому времени).

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Андрей Шевченко Дмитрий Михайленко женская сборная Украины по футболу U-19 Евро-2024 пресс-конференция фото
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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