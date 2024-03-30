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  4. Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
Бельгия
30 марта 2024, 12:35 | Обновлено 30 марта 2024, 12:40
1492
3

Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?

Главные тренеры и капитаны Вестерло и Генка получили дисквалификации

30 марта 2024, 12:35 | Обновлено 30 марта 2024, 12:40
1492
3
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук (слева)

Все игроки команд «Вестерло» и «Генк» оштрафованы на 1000 евро за пассивное доигрывание матча 30-го тура чемпионата Бельгии (1:1). Среди них также украинский хавбек Вестерло Сергей Сидорчук. Главные тренеры и капитаны команд получили дисквалификации.

Счет 1:1 устраивал обе команды, так как Генк финишировал в чемпионской группе (топ-6), а Вестерло сохранил прописку в лиге и попал в пульку за 7–12 места.

В конце игры обе команды просто катали мяч без малейшей активности. За это все игроки Вестерло и Генка были оштрафованы, включая полузащитника Вестерло Сергея Сидорчука, сообщает бельгийская пресса. В дело вмешалась федеральная прокуратура Бельгии. В прокуратурае назвали последние 5 минут матча «насмешкой над честной игрой» и «вопиющим мошенничеством».

Коуч Вестерло Рик Де Мил и главный тренер Генка Воутер Вранкен были дисквалифицированы на два матча, как и капитаны обеих команд. Все игроки, находившийся на поле во время финального свистка были оштрафованы на 1000 евро. Кроме того, «Вестерло» уволил главного тренера Рика де Мила за футбольный цирк.

Шесть лучших команд Бельгии будут бороться за титул и квалификацию в Лигу чемпионов, а следующие шесть сыграют за выход в плей-офф за путевку в Лигу конференций. Последние 4 команды вышли в плей-офф за выживание, в котором двое вылетят напрямую, а третья команда с хвоста попадет в плей-офф против команды второго дивизиона.

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Сергей Сидорчук Вестерло договорные матчи отставка чемпионат Бельгии по футболу Генк Рик де Мил штрафы дисквалификация скандал выбор редакции
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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anacreon
Маленьке покарання. Бо насправді це по суті договірний матч.  За таке треба давати технічну поразку обом командам. А потім думати про ще більше покарання. Коли гравець робить ставки, то його на півроку виганяють. А тут дві команди зіграли відвертий договірняк і навіть не прикидалися. Могли хоч робити вигляд, що грають. А вони навіть вже віталися, коли ще не було свистку.  
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+1
Nordenus
Зачем было так явно сливать игру... это уже не футбол
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+1
nick07
щось слабенько, мали б зарахувати технічні поразки як мінімум, а максимум то тренеру і капітанам довічний бан
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0
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