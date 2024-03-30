Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?

Все игроки команд «Вестерло» и «Генк» оштрафованы на 1000 евро за пассивное доигрывание матча 30-го тура чемпионата Бельгии (1:1). Среди них также украинский хавбек Вестерло Сергей Сидорчук. Главные тренеры и капитаны команд получили дисквалификации.

Счет 1:1 устраивал обе команды, так как Генк финишировал в чемпионской группе (топ-6), а Вестерло сохранил прописку в лиге и попал в пульку за 7–12 места.

В конце игры обе команды просто катали мяч без малейшей активности. За это все игроки Вестерло и Генка были оштрафованы, включая полузащитника Вестерло Сергея Сидорчука, сообщает бельгийская пресса. В дело вмешалась федеральная прокуратура Бельгии. В прокуратурае назвали последние 5 минут матча «насмешкой над честной игрой» и «вопиющим мошенничеством».

Коуч Вестерло Рик Де Мил и главный тренер Генка Воутер Вранкен были дисквалифицированы на два матча, как и капитаны обеих команд. Все игроки, находившийся на поле во время финального свистка были оштрафованы на 1000 евро. Кроме того, «Вестерло» уволил главного тренера Рика де Мила за футбольный цирк.

Шесть лучших команд Бельгии будут бороться за титул и квалификацию в Лигу чемпионов, а следующие шесть сыграют за выход в плей-офф за путевку в Лигу конференций. Последние 4 команды вышли в плей-офф за выживание, в котором двое вылетят напрямую, а третья команда с хвоста попадет в плей-офф против команды второго дивизиона.