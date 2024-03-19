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Бельгия
19 марта 2024, 17:16 | Обновлено 19 марта 2024, 17:21
337
1

Клуб Сидорчука уволил тренера из-за подозрительного матча в чемпионате

Руководству не понравилось, как футболисты провели концовку встречи с «Генка»

19 марта 2024, 17:16 | Обновлено 19 марта 2024, 17:21
337
1
Клуб Сидорчука уволил тренера из-за подозрительного матча в чемпионате
ФК Вестерло. Рик де Мил

Бельгийский клуб «Вестерло» расторг контракт с главным тренером Риком Де Милом из-за того, что 42-летний специалист поставили под сомнение «ценности и нормы» клуба.

«Несмотря на то, что мы рассматривали возможность долгосрочного сотрудничества, мы сочли необходимым принять это решение. Клуб сожалеет о том, что вынужден пойти на эту меру, но не может смириться с тем, что его ценности и нормы будут поставлены под сомнение. Мы благодарим Рика за его работу и преданность делу и желаем ему всяческих успехов в будущем», – сказано в заявлении клуба.

Причиной отставки 42-летнего бельгийца стала подозрительная концовка матча против «Генка» в матче чемпионата Бельгии (1:1). С 71-й минуты футболисты «Вестерло» играли в большинстве, забили гол, но все же не удержали победу. В конце дополнительного времени игроки просто катали мяч на своей половине. Де Мил объяснил это тем, что после трех поражений команда хотела набрать хоть какие-то очки.

Рик Де Мил возглавил «Вестерло» в декабре прошлого года, под его руководством команда провела всего 13 матчей.

Украинец Сергей Сидорчук отыграл полный матч против «Генка» и получил предупреждение на 31-й минуте.

«Вестерло» занимает 11 место в чемпионате и будет играть за право принять участие в Лиге конференций.

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Вестерло Сергей Сидорчук Рик де Мил Генк
Источник ФК Вестерло
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Gargantua
я бы тоже за такое уволил
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