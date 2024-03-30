Первый матч после паузы. Составы на игру УПЛ Оболонь – Шахтер

В 13:00 начнется первый матч 22 тура УПЛ между Оболонью и Шахтером. Это будет первая игра после паузы на встречи сборных.

Оболонь: Кичак, Прокопенко, Дубко, Карась, Лукьянчук, Грисьо, Мороз, Запорожец, Черненко, Суханов, Краснопир

В запасе: Федоривский, Рыбка, Осман, Нагиев, Вовкун, Слободян, Косовский, Груша, Вишневский, Тарануха, Лях, Козлов

Шахтер: Ризнык, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Азаров, Бондаренко, Крыськив, Судаков, Швед, Кевин, Сикан

В запасе: Рудько, Гочолеишвили, Мироши, Лацабидзе, Марлон, Цуканов, Степаненко, Эгиналду, Назарина, Невертон, Келси, Траоре

В составе гостей отметим возвращение Тараса Степаненко, который пропускал матчи сборной из-за травмы. Хавбек начнет игру на лавке запасных.