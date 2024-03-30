30.03.2024 11:45 - : -
Украина. Вторая лига30 марта 2024, 11:45 |
33
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Тростянец – Скала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 марта в 11:45 видеотрансляцию матча Второй лиги
30 марта 2024, 11:45 |
33
0
30 марта продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча.
Вторая лига. 21-й тур, 30 марта
- 11:45. Тростянец – Скала
Турнирная таблица
Тростянец – Скала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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