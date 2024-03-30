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Чемпионат Украины
Тростянец
30.03.2024 11:45 - : -
Скала 1911
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
30 марта 2024, 11:45 |
33
0

Тростянец – Скала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 марта в 11:45 видеотрансляцию матча Второй лиги

30 марта 2024, 11:45 |
33
0
Тростянец – Скала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 марта продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча.

Вторая лига. 21-й тур, 30 марта

  • 11:45. Тростянец – Скала

Турнирная таблица

Тростянец – Скала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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