ВИДЕО. Динамовцы под дождем провели тренировку, готовясь к игре с Ворсклой

В ближайшее воскресенье, 31 марта, «Динамо» проведет матч 22-го тура УПЛ. Столичная команда отправится в гости в Полтаву, где встретятся с местной «Ворсклой». Этот матч состоится после перерыва, связанного с матчами сборных.

Команда Александра Шовковского после международной паузы продолжает подготовку к ближайшему поединку на своей клубной базе в Вити-Литовской. До выезда на матч с полтавчанами бело-синие работают в режиме одноразовых тренировок, которые обычно начинаются с подготовки в фитнес-зале.

Занятие 29 марта не стало исключением и также началось со стретчинга в тренажерке. Обменявшись новостями, динамовцы с хорошим настроением приступили к работе, четко выполняя наставления тренера по физподготовке Александра Васильева, который следил, чтобы игроки хорошо размялись перед выходом на поле. Футболисты выполнили упражнения на растяжку, используя фитнес-коврики и резиновые ленты.

Продолжилась разминка уже на футбольном поле. Несмотря на дождь, который немного утих только ближе к середине тренировки, футболисты интенсивно поработали. После непродолжительной пробежки и разминки пришло время игровых упражнений. Разделившись на группы, динамовцы отработали разнообразные комбинации. Задачи, которые давал тренерский штаб, менялись, а ворота перемещались на разное расстояние. Игроки работали над контролем и отбором мяча, а также над точностью ударов по воротам.

Два вратаря были вовлечены в игры, а двое других тренировались отдельно с тренером вратарей Михаилом Михайловым, через некоторое время меняясь. В заключительной части тренировки в работе команды тренеры использовали стойки.

В субботу, 30 марта, утром игроков ждет традиционный сбор на базе, теоретическое занятие и тренировка, после которой команда автобусом отправится в Полтаву. По прибытии в гостиницу динамовцы поужинают и будут отдыхать.

В день игры после завтрака футболисты соберутся на предматчевую инструкцию на игру и выедут на стадион «Ворскла» им. А. Бутовского, где пройдет поединок. Матч между Ворсклой и Динамо начнется 31 марта в 15:30.

Сразу после игры запланировано возвращение команды в Киев. В четверг, 4 апреля, динамовцы проведут еще один поединок чемпионата Украины – перенесен матч 6-го тура против луганской «Зари».

ВИДЕО. Динамовцы под дождем провели тренировку, готовясь к игре с Ворсклой

ФОТО. Динамовцы под дождем провели тренировку, готовясь к игре с Ворсклой