Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Динамовцы под дождем провели тренировку, готовясь к игре с Ворсклой
Украина. Премьер лига
30 марта 2024, 04:10 | Обновлено 30 марта 2024, 04:33
95
0

ВИДЕО. Динамовцы под дождем провели тренировку, готовясь к игре с Ворсклой

Матчу 22-го тура УПЛ пройдет в Полтаве 31 марта в 15:30

30 марта 2024, 04:10 | Обновлено 30 марта 2024, 04:33
95
0
ВИДЕО. Динамовцы под дождем провели тренировку, готовясь к игре с Ворсклой
ФК Динамо

В ближайшее воскресенье, 31 марта, «Динамо» проведет матч 22-го тура УПЛ. Столичная команда отправится в гости в Полтаву, где встретятся с местной «Ворсклой». Этот матч состоится после перерыва, связанного с матчами сборных.

Команда Александра Шовковского после международной паузы продолжает подготовку к ближайшему поединку на своей клубной базе в Вити-Литовской. До выезда на матч с полтавчанами бело-синие работают в режиме одноразовых тренировок, которые обычно начинаются с подготовки в фитнес-зале.

Занятие 29 марта не стало исключением и также началось со стретчинга в тренажерке. Обменявшись новостями, динамовцы с хорошим настроением приступили к работе, четко выполняя наставления тренера по физподготовке Александра Васильева, который следил, чтобы игроки хорошо размялись перед выходом на поле. Футболисты выполнили упражнения на растяжку, используя фитнес-коврики и резиновые ленты.

Продолжилась разминка уже на футбольном поле. Несмотря на дождь, который немного утих только ближе к середине тренировки, футболисты интенсивно поработали. После непродолжительной пробежки и разминки пришло время игровых упражнений. Разделившись на группы, динамовцы отработали разнообразные комбинации. Задачи, которые давал тренерский штаб, менялись, а ворота перемещались на разное расстояние. Игроки работали над контролем и отбором мяча, а также над точностью ударов по воротам.

Два вратаря были вовлечены в игры, а двое других тренировались отдельно с тренером вратарей Михаилом Михайловым, через некоторое время меняясь. В заключительной части тренировки в работе команды тренеры использовали стойки.

В субботу, 30 марта, утром игроков ждет традиционный сбор на базе, теоретическое занятие и тренировка, после которой команда автобусом отправится в Полтаву. По прибытии в гостиницу динамовцы поужинают и будут отдыхать.

В день игры после завтрака футболисты соберутся на предматчевую инструкцию на игру и выедут на стадион «Ворскла» им. А. Бутовского, где пройдет поединок. Матч между Ворсклой и Динамо начнется 31 марта в 15:30.

Сразу после игры запланировано возвращение команды в Киев. В четверг, 4 апреля, динамовцы проведут еще один поединок чемпионата Украины – перенесен матч 6-го тура против луганской «Зари».

ВИДЕО. Динамовцы под дождем провели тренировку, готовясь к игре с Ворсклой

ФОТО. Динамовцы под дождем провели тренировку, готовясь к игре с Ворсклой

dinamo-gotovitsya-k-igre-s-vorskloy-29032024
dinamo-gotovitsya-k-igre-s-vorskloy-29032024-foto-1
dinamo-gotovitsya-k-igre-s-vorskloy-29032024-foto-2
dinamo-gotovitsya-k-igre-s-vorskloy-29032024-foto-3
dinamo-gotovitsya-k-igre-s-vorskloy-29032024-foto-4
По теме:
БЕССМЕРТНЫЙ: «С Карпатами играли до гола. Быстрый гол застал нас врасплох»
Шахтер U-19 проиграл Оболони U-19 в юниорском чемпионате Украины
Полесье – Черноморец. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев фото Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу тренировка Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Динамо фотогалерея
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
Футбол | 29 марта 2024, 11:11 1
От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины

Сам Семен Альтман, к счастью, не пострадал

Спортинг обыграл Эштрелу Амадору и вернул себе лидерство в Португалии
Футбол | 30 марта 2024, 01:27 0
Спортинг обыграл Эштрелу Амадору и вернул себе лидерство в Португалии
Спортинг обыграл Эштрелу Амадору и вернул себе лидерство в Португалии

Ранее «Бенфика» выиграли домашний матч у команды «Шавеш»

Оболонь – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 30.03.2024, 01:02
Оболонь – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Оболонь – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кошмарный сон лис. Лестер может начать новый сезон в АПЛ с вычета очков
Футбол | 29.03.2024, 12:22
Кошмарный сон лис. Лестер может начать новый сезон в АПЛ с вычета очков
Кошмарный сон лис. Лестер может начать новый сезон в АПЛ с вычета очков
Назван главный фаворит Евро-2024. Соперник сборной Украины – среди лучших
Футбол | 29.03.2024, 10:59
Назван главный фаворит Евро-2024. Соперник сборной Украины – среди лучших
Назван главный фаворит Евро-2024. Соперник сборной Украины – среди лучших
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: легионер Шахтера хочет покинуть клуб из-за взрывов в Киеве
Источник: легионер Шахтера хочет покинуть клуб из-за взрывов в Киеве
28.03.2024, 13:56 19
Футбол
Хацкевич рассказал, были ли у Яремчука проблемы с режимом и алкоголем
Хацкевич рассказал, были ли у Яремчука проблемы с режимом и алкоголем
28.03.2024, 14:52 2
Футбол
Стало известно, кто может возглавить мужскую сборную Украины по биатлону
Стало известно, кто может возглавить мужскую сборную Украины по биатлону
28.03.2024, 20:43 4
Биатлон
5 самых длинных серий без поражений в истории топ-4 футбольных лиг Европы
5 самых длинных серий без поражений в истории топ-4 футбольных лиг Европы
29.03.2024, 14:41 2
Футбол
Призовые сборной Украины, ультиматум Ротаня, Зинченко спас болельщика
Призовые сборной Украины, ультиматум Ротаня, Зинченко спас болельщика
28.03.2024, 07:00 1
Другие виды
Названа причина смерти экс-футболиста сборной Украины Богдана Шершуна
Названа причина смерти экс-футболиста сборной Украины Богдана Шершуна
28.03.2024, 14:38 9
Футбол
Экс-чемпион мира: Фьюри выставляет себя идиотом. Он знает, что попал в беду
Экс-чемпион мира: Фьюри выставляет себя идиотом. Он знает, что попал в беду
29.03.2024, 01:57
Бокс
Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами
Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами
28.03.2024, 23:46 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем