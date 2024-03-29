ФОТО. Игроки Динамо вернулись из сборных и приступили к тренировкам

После паузы на международные поединки национальных сборных динамовцы возвращаются к клубным соревнованиям.

Следующий матч «Динамо» проведет в воскресенье, 31 марта. Бело-синие отправятся в гости в Полтаву, где встретятся с местной «Ворсклой».

Команда Александра Шовковского проводит подготовку к ближайшей игре на своей загородной базе в Конче-Заспе. В столице установилась по-настоящему весенняя солнечная погода, а столбики термометра в ближайшие дни будут фиксировать температуру около 20 градусов тепла.

К команде уже присоединились игроки, вернувшиеся из расположения национальной и молодежной команды в хорошем настроении. Украинская сборная вышла в финальную часть Евро-2024, а молодежка победила в Азербайджане.

28 марта динамовские игроки сборных уже приняли участие в тренировочном занятии вместе с другими игроками команды.