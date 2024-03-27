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Украина. Премьер лига
27 марта 2024, 22:04 | Обновлено 27 марта 2024, 22:10
316
0

Стало известно, сколько зрителей смогут посетить матч Ворсклы с Динамо

Полтавский клуб получил разрешение на допуск 2800 человек на трибуны

27 марта 2024, 22:04 | Обновлено 27 марта 2024, 22:10
316
0
Стало известно, сколько зрителей смогут посетить матч Ворсклы с Динамо
ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» получила разрешение на увеличение количества зрителей до 2800 человек на матчи 22-го тура УПЛ против «Динамо».

Учитывая повышенный спрос на билеты среди болельщиков, руководство Ворсклы обратилось в Полтавскую областную военную администрацию.

Запрос о возможности увеличения количества посетителей на главной арене города был удовлетворен, и игру смогут посетить 2800 болельщиков.

Билеты на матч можно приобрести в фирменном магазине Fan&Play (Полтава, Майдан Незалежности, 16)

Матч Ворскла –Динамо состоится в Полтаве 31 марта в 15:30.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Динамо зрители
Источник ФК Ворскла
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