Стало известно, сколько зрителей смогут посетить матч Ворсклы с Динамо
Полтавский клуб получил разрешение на допуск 2800 человек на трибуны
Полтавская «Ворскла» получила разрешение на увеличение количества зрителей до 2800 человек на матчи 22-го тура УПЛ против «Динамо».
Учитывая повышенный спрос на билеты среди болельщиков, руководство Ворсклы обратилось в Полтавскую областную военную администрацию.
Запрос о возможности увеличения количества посетителей на главной арене города был удовлетворен, и игру смогут посетить 2800 болельщиков.
Билеты на матч можно приобрести в фирменном магазине Fan&Play (Полтава, Майдан Незалежности, 16)
Матч Ворскла –Динамо состоится в Полтаве 31 марта в 15:30.
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