Стало известно, сколько зрителей смогут посетить матч Ворсклы с Динамо

Полтавская «Ворскла» получила разрешение на увеличение количества зрителей до 2800 человек на матчи 22-го тура УПЛ против «Динамо».

Учитывая повышенный спрос на билеты среди болельщиков, руководство Ворсклы обратилось в Полтавскую областную военную администрацию.

Запрос о возможности увеличения количества посетителей на главной арене города был удовлетворен, и игру смогут посетить 2800 болельщиков.

Билеты на матч можно приобрести в фирменном магазине Fan&Play (Полтава, Майдан Незалежности, 16)

Матч Ворскла –Динамо состоится в Полтаве 31 марта в 15:30.