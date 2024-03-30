Испания30 марта 2024, 01:05 | Обновлено 30 марта 2024, 01:21
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Кадис дома обыграл Гранаду в битве аутсайдеров Ла Лиги
Единственный гол забил Роберт Наварро на 51-й минуте
30 марта 2024, 01:05 | Обновлено 30 марта 2024, 01:21
59
0
В матче 30-го тура чемпионата Испании «Кадис» выиграл у «Гранады» со счетом 1:0.
Единственный гол забил Роберт Наварро на 51-й минуте.
Оба клуба находятся в зоне вылета. «Кадис» занимает 18-е место (25 очков). «Гранада» идет на 19-й позиции (14 баллов).
Ла Лига. 30-й тур, 29 марта
Кадис – Гранада – 1:0
Гол: Роберт Наварро, 51
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
События матча
51’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Наварро (Кадис).
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