Кадис дома обыграл Гранаду в битве аутсайдеров Ла Лиги

В матче 30-го тура чемпионата Испании «Кадис» выиграл у «Гранады» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Роберт Наварро на 51-й минуте.

Оба клуба находятся в зоне вылета. «Кадис» занимает 18-е место (25 очков). «Гранада» идет на 19-й позиции (14 баллов).

Ла Лига. 30-й тур, 29 марта

Кадис – Гранада – 1:0

Гол: Роберт Наварро, 51

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица