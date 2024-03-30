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Чемпионат Испании
Кадис
29.03.2024 22:00 – FT 1 : 0
Гранада
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Испания
30 марта 2024, 01:05 | Обновлено 30 марта 2024, 01:21
59
0

Кадис дома обыграл Гранаду в битве аутсайдеров Ла Лиги

Единственный гол забил Роберт Наварро на 51-й минуте

30 марта 2024, 01:05 | Обновлено 30 марта 2024, 01:21
59
0
Кадис дома обыграл Гранаду в битве аутсайдеров Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Наварро

В матче 30-го тура чемпионата Испании «Кадис» выиграл у «Гранады» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Роберт Наварро на 51-й минуте.

Оба клуба находятся в зоне вылета. «Кадис» занимает 18-е место (25 очков). «Гранада» идет на 19-й позиции (14 баллов).

Ла Лига. 30-й тур, 29 марта

Кадис – Гранада – 1:0

Гол: Роберт Наварро, 51

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Наварро (Кадис).
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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Кадис Гранада видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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