БАРАНКА: «Мы имели отличные результаты в борьбе с договорными матчами»

Франческо Баранка подтвердил, что прекращает работу на посту главы комитета этики и честной игры УАФ.

- Соответствует ли действительности информация, что УАФ не продлила с вами контракт? Объяснила ли УАФ такое решение и согласны ли вы с этим объяснением? Известно ли вам, кто заменит вас на должности?

- Да, информация правдивая. Они не предоставили мне никакой конкретной причины, но я, конечно, принимаю их решение. Это абсолютно нормально, что они хотят перемен. Я не знаю, кто займет мою должность.

До сих пор открыта возможность, что мы придем к определенному согласию и продолжим сотрудничество как внешняя сторона в рамках мониторинга.

Это был длительный период здесь для меня, и мы имели отличные результаты в борьбе с договорными матчами. Я всегда буду иметь Украину в сердце и буду всегда в распоряжении на случай, если УАФ понадобится моя помощь, – сказал Баранка.