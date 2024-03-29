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  4. БАРАНКА: «Мы имели отличные результаты в борьбе с договорными матчами»
Украина. Премьер лига
29 марта 2024, 19:10 |
236
1

БАРАНКА: «Мы имели отличные результаты в борьбе с договорными матчами»

Глава комитета этики и честной игры УАФ подтвердил, что покидает должность

29 марта 2024, 19:10 |
236
1
БАРАНКА: «Мы имели отличные результаты в борьбе с договорными матчами»
УАФ. Франческо Баранка

Франческо Баранка подтвердил, что прекращает работу на посту главы комитета этики и честной игры УАФ.

- Соответствует ли действительности информация, что УАФ не продлила с вами контракт? Объяснила ли УАФ такое решение и согласны ли вы с этим объяснением? Известно ли вам, кто заменит вас на должности?
- Да, информация правдивая. Они не предоставили мне никакой конкретной причины, но я, конечно, принимаю их решение. Это абсолютно нормально, что они хотят перемен. Я не знаю, кто займет мою должность.

До сих пор открыта возможность, что мы придем к определенному согласию и продолжим сотрудничество как внешняя сторона в рамках мониторинга.

Это был длительный период здесь для меня, и мы имели отличные результаты в борьбе с договорными матчами. Я всегда буду иметь Украину в сердце и буду всегда в распоряжении на случай, если УАФ понадобится моя помощь, – сказал Баранка.

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Источник: Баранка сегодня покинет УАФ
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Комитет этики и честной игры УАФ Франческо Баранка Украинская ассоциация футбола
Источник Трибуна
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Falko
В УАФ не продовжили контракт із Баранкою, але не надали йому жодної конкретної причини.
Може, тому що Баранка "мав чудові результати в боротьбі з договірними матчами", але не назвав їм жодного конкретного матчу?
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