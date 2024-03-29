Впервые арбитры на матчи Кубка Украины были определены с помощью жребия
Виктор Копиевский и Максим Козыряцкий будут работать на матчах полуфинальной стадии КУ
В Доме футбола состоялась жеребьевка, согласно которой были назначены арбитры на матчи 1/2 финала Кубка Украины-2023/2024.
На матче 1/2 финала между «Шахтером» и «Черноморцем» будет работать бригада арбитров во главе с Виктором Копиевским. Другой полуфинал рассудит Максим Козыряцкий.
Именно о внедрении такой процедуры назначения арбитров говорил в своей программе президент УАФ Андрей Шевченко. 29 марта Комитет арбитров УАФ, который возглавляет Екатерина Монзуль, решил провести тестирование этой процедуры.
Отметим, что в процедуре жеребьевки приняли участие руководитель УПЛ Евгений Дикий и президент ПФЛ Александр Каденко.
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