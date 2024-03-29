Впервые арбитры на матчи Кубка Украины были определены с помощью жребия

В Доме футбола состоялась жеребьевка, согласно которой были назначены арбитры на матчи 1/2 финала Кубка Украины-2023/2024.

На матче 1/2 финала между «Шахтером» и «Черноморцем» будет работать бригада арбитров во главе с Виктором Копиевским. Другой полуфинал рассудит Максим Козыряцкий.

Именно о внедрении такой процедуры назначения арбитров говорил в своей программе президент УАФ Андрей Шевченко. 29 марта Комитет арбитров УАФ, который возглавляет Екатерина Монзуль, решил провести тестирование этой процедуры.

Отметим, что в процедуре жеребьевки приняли участие руководитель УПЛ Евгений Дикий и президент ПФЛ Александр Каденко.