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Кубок Украины
29 марта 2024, 17:23 | Обновлено 29 марта 2024, 18:55
759
0

Впервые арбитры на матчи Кубка Украины были определены с помощью жребия

Виктор Копиевский и Максим Козыряцкий будут работать на матчах полуфинальной стадии КУ

29 марта 2024, 17:23 | Обновлено 29 марта 2024, 18:55
759
0
Впервые арбитры на матчи Кубка Украины были определены с помощью жребия
УАФ

В Доме футбола состоялась жеребьевка, согласно которой были назначены арбитры на матчи 1/2 финала Кубка Украины-2023/2024.

На матче 1/2 финала между «Шахтером» и «Черноморцем» будет работать бригада арбитров во главе с Виктором Копиевским. Другой полуфинал рассудит Максим Козыряцкий.

Именно о внедрении такой процедуры назначения арбитров говорил в своей программе президент УАФ Андрей Шевченко. 29 марта Комитет арбитров УАФ, который возглавляет Екатерина Монзуль, решил провести тестирование этой процедуры.

Отметим, что в процедуре жеребьевки приняли участие руководитель УПЛ Евгений Дикий и президент ПФЛ Александр Каденко.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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