Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известны даты и время начала матчей 1/2 финала Кубка Украины
Кубок Украины
06 марта 2024, 12:01 |
953
1

Известны даты и время начала матчей 1/2 финала Кубка Украины

Борьбу за трофей продолжают четыре лучших клуба розыгрыша

06 марта 2024, 12:01 |
953
1
Известны даты и время начала матчей 1/2 финала Кубка Украины
ФК Динамо Киев

Определены даты, места проведения и время начала поединков 1/2 финала розыгрыша Кубка Украины сезона-2023/2024.

Кубок Украины. 1/2 финала

3 апреля

«Шахтер» Донецк – «Черноморец» Одесса

18:00. Львов. Стадион «Арена Львов»

4 апреля

«Полесье» Житомир – «Ворскла» Полтава

18:00. Житомир. Центральный городской стадион

Ранее стало известно место проведения финального матча турнира.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье представило шеф-скаута, который ранее работал в Шахтере
Мимо кассы. Майкон отказался переходить в Фламенго, Шахтер не получит денег
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Черноморец Одесса Полесье Житомир Ворскла Полтава
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему продажа Де Брюйне саудитам не станет проблемой для Манчестер Сити
Футбол | 06 марта 2024, 12:01 2
Почему продажа Де Брюйне саудитам не станет проблемой для Манчестер Сити
Почему продажа Де Брюйне саудитам не станет проблемой для Манчестер Сити

«Горожане» уже даже определились с «ценником» на одного из своих лидеров…

Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
Футбол | 06 марта 2024, 06:59 3
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки

Егор Лугачев рассказал о своем прошлом

Известны новые детали возвращения Куртуа
Футбол | 06.03.2024, 12:34
Известны новые детали возвращения Куртуа
Известны новые детали возвращения Куртуа
Стало известно, кто станет заменой Степаненко в сборной Украины
Футбол | 05.03.2024, 15:42
Стало известно, кто станет заменой Степаненко в сборной Украины
Стало известно, кто станет заменой Степаненко в сборной Украины
На кого попала сборная Украины? Итоги жеребьевки отбора женского Евро-2025
Футбол | 05.03.2024, 14:35
На кого попала сборная Украины? Итоги жеребьевки отбора женского Евро-2025
На кого попала сборная Украины? Итоги жеребьевки отбора женского Евро-2025
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
⬆️
Финал Шахтёр - Ворскла.  Так надо.)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арбитр скандального матча Валенсия – Реал отстранен от работы
Арбитр скандального матча Валенсия – Реал отстранен от работы
04.03.2024, 15:28 10
Футбол
Футбольный арбитр, погибший на войне, может получить звание Героя Украины
Футбольный арбитр, погибший на войне, может получить звание Героя Украины
05.03.2024, 22:45 4
Футбол
ВИДЕО. Как Арманд Дюплантис выиграл ЧМ-2024 и штурмовал мировой рекорд
ВИДЕО. Как Арманд Дюплантис выиграл ЧМ-2024 и штурмовал мировой рекорд
05.03.2024, 18:46
Другие виды
Экс-арбитр ФИФА высказался о скандале в матче Валенсия – Реал
Экс-арбитр ФИФА высказался о скандале в матче Валенсия – Реал
04.03.2024, 15:35 8
Футбол
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
05.03.2024, 07:44 5
Футбол
Стало известно, сколько заработала Костюк за первый финал в 2024 году
Стало известно, сколько заработала Костюк за первый финал в 2024 году
04.03.2024, 14:52
Теннис
Стало известно, кого Ребров вызвал на матч с Боснией и Герцеговиной
Стало известно, кого Ребров вызвал на матч с Боснией и Герцеговиной
04.03.2024, 19:50 131
Футбол
Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом
Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом
06.03.2024, 07:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем