Кубок Украины06 марта 2024, 12:01 |
953
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Известны даты и время начала матчей 1/2 финала Кубка Украины
Борьбу за трофей продолжают четыре лучших клуба розыгрыша
06 марта 2024, 12:01 |
953
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Определены даты, места проведения и время начала поединков 1/2 финала розыгрыша Кубка Украины сезона-2023/2024.
Кубок Украины. 1/2 финала
3 апреля
«Шахтер» Донецк – «Черноморец» Одесса
18:00. Львов. Стадион «Арена Львов»
4 апреля
«Полесье» Житомир – «Ворскла» Полтава
18:00. Житомир. Центральный городской стадион
Ранее стало известно место проведения финального матча турнира.
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