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  4. РУБЧИНСКИЙ: «Поставили точку в матче, чтобы спокойно завершить игру»
Молодежные турниры
29 марта 2024, 18:17 |
233
1

РУБЧИНСКИЙ: «Поставили точку в матче, чтобы спокойно завершить игру»

Полузащитник сборной Украины U-21 прокомментировал победу над сверстниками из Азербайджана

29 марта 2024, 18:17 |
233
1
РУБЧИНСКИЙ: «Поставили точку в матче, чтобы спокойно завершить игру»
ФК Днепр-1. Валентин Рубчинский

Полузащитник молодежной сборной Украины и «Днепра-1» Валентин Рубчинский прокомментировал победу над сверстниками из Азербайджана (3:0) в матче квалификации к Евро-2025 U-21:

«Ничего удивительного – забил обычный мяч. Можно сказать, поставили точку в матче, чтобы спокойно завершить игру, доведя ее до логического финала».

Напомним, гол Валентина Рубчинского в ворота Азербайджана U-21 стал для молодежной сборной Украины третьим и последним в матче.

После 6 сыгранных матчей Украина U-21 занимает первое место в своей отборочной группе, набрав 18 очков из 18 возможных. Разница забитых-пропущенных – 15:2.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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vruthiy-112
Майбутнє збірної,.удачі.!!!
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