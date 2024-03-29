РУБЧИНСКИЙ: «Поставили точку в матче, чтобы спокойно завершить игру»

Полузащитник молодежной сборной Украины и «Днепра-1» Валентин Рубчинский прокомментировал победу над сверстниками из Азербайджана (3:0) в матче квалификации к Евро-2025 U-21:

«Ничего удивительного – забил обычный мяч. Можно сказать, поставили точку в матче, чтобы спокойно завершить игру, доведя ее до логического финала».

Напомним, гол Валентина Рубчинского в ворота Азербайджана U-21 стал для молодежной сборной Украины третьим и последним в матче.

После 6 сыгранных матчей Украина U-21 занимает первое место в своей отборочной группе, набрав 18 очков из 18 возможных. Разница забитых-пропущенных – 15:2.