ВИДЕО. Свитолина показала, как выкручивает майку после тренировки

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина уже начала подготовку к грунтовом сезону.

В сторис инстаграма украинка выложила видео, на котором она выкручивает майку под трек «Tyla – Water» после тренировки.

Отметим, что Свитолина заявлена на турнир в Чарльстоне, который будет сыгран с 1 по 7 апреля на зеленом грунте. После этого сборная Украины примет команду Румынии во Флориде рамках Кубка Билли Джин Кинг.

Элина в текущес сезоне сыграла 15 матчей, 10 из которых выиграла.