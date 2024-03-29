WTA29 марта 2024, 16:12 | Обновлено 29 марта 2024, 16:13
382
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ВИДЕО. Свитолина показала, как выкручивает майку после тренировки
Элина усиленно готовится к грунтовому сезону
29 марта 2024, 16:12 | Обновлено 29 марта 2024, 16:13
382
1
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина уже начала подготовку к грунтовом сезону.
В сторис инстаграма украинка выложила видео, на котором она выкручивает майку под трек «Tyla – Water» после тренировки.
Отметим, что Свитолина заявлена на турнир в Чарльстоне, который будет сыгран с 1 по 7 апреля на зеленом грунте. После этого сборная Украины примет команду Румынии во Флориде рамках Кубка Билли Джин Кинг.
Элина в текущес сезоне сыграла 15 матчей, 10 из которых выиграла.
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Комментарии 1
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Так ось як вона її викручує😱.А я думав,що вона викручує майку якось інакше🤨
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