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Испания
29 марта 2024, 15:58 | Обновлено 29 марта 2024, 16:01
356
0

Хави подал в суд на журналистов за клевету

Наставнику «Барселоны» надоело терпеть выдумки СМИ

29 марта 2024, 15:58 | Обновлено 29 марта 2024, 16:01
356
0
Хави подал в суд на журналистов за клевету
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави подтвердил, что подал в суд на двух журналистов.

Специалист хочет добиться опровержений от Хави Мигеля, который утверждал о поисках «крота» в клубе, и Мануэля Жабуа, заявившего, что Хави присылал ему «непристойные сообщения».

«Такого со мной еще не случалось. Я принимаю критику, но всему есть предел. Я не потерплю вранья и выдумок. Это большая ложь, и пришло время сказать хватит», – приводит слова наставника Sport.es.

Напомним, что Хави сообщил, что по окончании сезона покинет должность главного тренера каталонского клуба. Правда, в «Барселоне» надеются, что он останется, возможно, на другой должности.

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Хави Барселона судебный иск журналисты
Источник Sport.es
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