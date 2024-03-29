Хави подал в суд на журналистов за клевету
Наставнику «Барселоны» надоело терпеть выдумки СМИ
Главный тренер «Барселоны» Хави подтвердил, что подал в суд на двух журналистов.
Специалист хочет добиться опровержений от Хави Мигеля, который утверждал о поисках «крота» в клубе, и Мануэля Жабуа, заявившего, что Хави присылал ему «непристойные сообщения».
«Такого со мной еще не случалось. Я принимаю критику, но всему есть предел. Я не потерплю вранья и выдумок. Это большая ложь, и пришло время сказать хватит», – приводит слова наставника Sport.es.
Напомним, что Хави сообщил, что по окончании сезона покинет должность главного тренера каталонского клуба. Правда, в «Барселоне» надеются, что он останется, возможно, на другой должности.
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