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Молодежные турниры
29 марта 2024, 15:16 |
98
0

Арсений БАТАГОВ: «Молодежка прогрессирует и будет прогрессировать дальше»

Защитник сборной Украины U-21 прокомментировал победу над сверстниками из Азербайджана

29 марта 2024, 15:16 |
98
0
Арсений БАТАГОВ: «Молодежка прогрессирует и будет прогрессировать дальше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Защитник сборной Украины U-21 и луганской «Зари» Арсений Батагов прокомментировал победу над сверстниками из Азербайджана (3:0) в матче квалификации к Евро-2025 U-21:

«Игра нам давалась, поэтому с самого ее начала мы стали создавать моменты, плюс было много стандартов. Удалось забить быстрый мяч, поэтому нашу победу считаю закономерной. Мы выиграли все шесть матчей из шести, пропустив всего два мяча. Поэтому, думаю, мы движемся в правильном направлении. Команда прогрессирует и будет прогрессировать дальше».

После 6 сыгранных матчей Украина U-21 занимает первое место в своей отборочной группе, набрав 18 очков из 18 возможных. Разница забитых-пропущенных – 15:2.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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