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  4. Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Молодежная сборная может играть еще лучше»
Молодежные турниры
29 марта 2024, 14:18 |
150
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Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Молодежная сборная может играть еще лучше»

Полузащитник сборной Украины U-21 прокомментировал победу над сверстниками из Азербайджана

29 марта 2024, 14:18 |
150
0
Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Молодежная сборная может играть еще лучше»
УАФ. Олег Очеретько

Полузащитник молодежной сборной Украины и «Днепра-1» Олег Очеретько прокомментировал победу над сверстниками из Азербайджана (3:0) в матче квалификации к Евро-2025 U-21:

«Эмоции очень приятные, ведь я помог команде выиграть этот матч. Мой гол – это и заслуга партнеров, которые разыграли хорошую комбинацию. Сыграли мы очень хорошо, но можем и лучше. Например, в первом тайме мы могли бы атаковать и больше, как делали это во втором».

После 6 сыгранных матчей Украина U-21 занимает первое место в своей отборочной группе, набрав 18 очков из 18 возможных. Разница забитых-пропущенных – 15:2.

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Олег Очеретько сборная Украины по футболу U-21 сборная Азербайджана по футболу U-21 Азербайджан - Украина Евро-2025 U-21
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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