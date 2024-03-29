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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Матч Оболонь – Шахтер состоится без зрителей
Украина. Премьер лига
29 марта 2024, 14:09 |
131
0

ОФИЦИАЛЬНО. Матч Оболонь – Шахтер состоится без зрителей

Билеты, приобретенные на этот поединок, можно будет обменять на 2 домашних матча «бело-зеленых»

29 марта 2024, 14:09 |
131
0
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Оболонь – Шахтер состоится без зрителей
Оболонь-арена

Киевская «Оболонь» официально сообщила, что матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера» состоится при пустых трибунах.

«В соответствии с решением Киевской городской военной администрации об ограничении проведения мероприятий в городе, которые предусматривают участие значительного количества людей, матч 22-го тура чемпионата Украины «Оболонь» (Киев) – «Шахтер» (Донецк) состоится без зрителей!

Билеты, приобретенные на этот поединок, можно будет обменять на 2 домашних матча «бело-зеленых». О порядке обмена и возврата билетов будет сообщено дополнительно», – говорится в официальном заявлении «пивоваров».

Матч «Оболонь» – «Шахтер» состоится 30 марта в 13:00 по киевскому времени.

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Источник ФК Оболонь
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