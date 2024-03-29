Наставник Ньюкасла подтвердил заболевание у Тонали

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился мнением о том, в какой ситуации сейчас находится полузащитник его команды Сандро Тонали.

«Сандро Тонали действительно достаточно настрадался. Эта болезнь не исчезла, когда он переехал в Англию… И люди должны смотреть на это именно так, а не давить на него и наказывать его еще больше, потому что я не думаю, что это отражает корень всей проблемы», – рассказал Хау.

Напомним, ранее стало известно, что полузащитник сборной Италии Сандро Тонали не получит дополнительной дисквалификации за ставки в результате дела, которое открыла на него Футбольная ассоциация Англии.

В октябре прошлого года итальянец получил 10-месячную дисквалификацию из-за нелегальных ставок. Теперь Тонали пропустит оставшуюся часть сезона, а также будущий Евро-2024.