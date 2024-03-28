Источник: Тонали не получит дополнительной дисквалификации от английской ФА

Полузащитник «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали не получит дополнительной дисквалификации за ставки в результате дела, которое открыла на него Футбольная ассоциация Англии (ФА). Об этом сообщает журналист Люк Эдвардс.

По его информации, во время дела, которое возбудила на Тонали Федерация футбола Италии (ФФИ), футболист уже признался в том, что делал ставки и после перехода в «Ньюкасл».

Если 23-лектний итальянец и получит дисквалификацию от ФА, то ее срок войдет в то 10-месячное отстранение, которое Сандро отбывает сейчас. Таким образом, он сможет вернуться в футбол в августе текущего года.