Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Жерсона посадили? Не удивлен»

Бывший наставник «Динамо» Киев Алексей Михайличенко прокомментировал 18-месячный тюремный срок для своего бывшего подопечного, Жерсона Родригеша:

— Алексей Александрович, уже слышали, что Вашего бывшего подопечного Жерсона Родригеса осудили?

— Жерсона осудили? Не удивлен. Нет, не слышал. Вот от Вас узнал. Он талантливый игрок, но не профессионал. Все, что могу о нем сказать.

Где-то его жаль, что так случилось, но... Это не первый раз. Он там имел какие-то проблемы со своей девушкой-украинкой (теннисисткой Ольгой Янчук, — прим.). А на этот раз, собственно, что?

— Собственно, его не посадили, а пока только условный срок дали. Причина — домашнее насилие, но не по отношению к госпоже Янчук.

— Не удивлен, повторюсь.

— Собственно, да. Согласен. Когда Родригес пошел скитаться по арендам с «Динамо», то что не клуб, что не страна, — то проблемы. Это же Вы способствовали тому, что Жерсона отчислили из команды?

— Да. Попросил об этом [отправить в аренду] руководство клуба я, потому что как можно рассчитывать на игрока, который не дружит с дисциплиной и не является профессионалом? Он же в любой момент может подставить.