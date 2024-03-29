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  4. Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Жерсона посадили? Не удивлен»
Украина. Премьер лига
29 марта 2024, 09:48 | Обновлено 29 марта 2024, 09:49
1551
0

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Жерсона посадили? Не удивлен»

Экс-тренер «Динамо» – о своем бывшем подопечном

29 марта 2024, 09:48 | Обновлено 29 марта 2024, 09:49
1551
0
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Жерсона посадили? Не удивлен»
ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко

Бывший наставник «Динамо» Киев Алексей Михайличенко прокомментировал 18-месячный тюремный срок для своего бывшего подопечного, Жерсона Родригеша:

— Алексей Александрович, уже слышали, что Вашего бывшего подопечного Жерсона Родригеса осудили?
— Жерсона осудили? Не удивлен. Нет, не слышал. Вот от Вас узнал. Он талантливый игрок, но не профессионал. Все, что могу о нем сказать.

Где-то его жаль, что так случилось, но... Это не первый раз. Он там имел какие-то проблемы со своей девушкой-украинкой (теннисисткой Ольгой Янчук, — прим.). А на этот раз, собственно, что?

— Собственно, его не посадили, а пока только условный срок дали. Причина — домашнее насилие, но не по отношению к госпоже Янчук.
— Не удивлен, повторюсь.

— Собственно, да. Согласен. Когда Родригес пошел скитаться по арендам с «Динамо», то что не клуб, что не страна, — то проблемы. Это же Вы способствовали тому, что Жерсона отчислили из команды?
— Да. Попросил об этом [отправить в аренду] руководство клуба я, потому что как можно рассчитывать на игрока, который не дружит с дисциплиной и не является профессионалом? Он же в любой момент может подставить.

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Алексей Михайличенко Динамо Киев Жерсон Родригеш Слован Братислава тюрьма домашнее насилие суд
Источник Украинский футбол
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