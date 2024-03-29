Тренер Ромы может возглавить Фиорентину
Даниэле Де Росси может сменить Рим на Флоренцию
Руководство «Фиорентины» продолжает поиски нового главного тренера на следующий сезон после решения Винченцо Итальяно покинуть клуб. По информации итальянских СМИ, одним из кандидатов является нынешний тренер «Ромы» Даниэле Де Росси.
40-летний специалист сейчас показывает отличные результаты с римским клубом, по-прежнему нет уверенности в том, что он останется в клубе на постоянной основе. Если Де Росси покинет «Рому», «Фиорентина» предложит ему контракт.
Кроме Де Росси, в шорт-листе «Фиорентины» есть еще четыре претендента на замену Итальяно.
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