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Италия
28 марта 2024, 19:00 |
411
0

Тренер, которым интересовался Шахтер, может возглавить Фиорентину

Франческо Фариоли – один из претендентов на замену Винченцо Итальяно

28 марта 2024, 19:00 |
411
0
Тренер, которым интересовался Шахтер, может возглавить Фиорентину
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Фариоли

«Фиорентина» начала поиски нового главного тренера после того, как Винченцо Итальяно сообщил о том, что покинет клуб в конце сезона. В шорт-листе флорентийского клуба присутствуют четыре имени.

Среди них – два бывших игрока «Фиорентины». Это Альберто Джилардино, который возглавляет «Дженоа» Руслана Малиновского, и Альберто Аквилани, который работает с «Пизой» (Серия В).

Также руководство «Фиалок» рассматривает кандидатуры наставника «Монцы» Раффаэле Палладино и Франческо Фариоли из «Ниццы», которым ранее интересовался донецкий «Шахтер».

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Фиорентина Винченцо Итальяно Альберто Джилардино Дженоа Франческо Фариоли Ницца Альберто Аквилани Пиза Раффаэле Палладино Монца
Источник La Gazzetta dello Sport
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