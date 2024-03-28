Тренер, которым интересовался Шахтер, может возглавить Фиорентину
Франческо Фариоли – один из претендентов на замену Винченцо Итальяно
«Фиорентина» начала поиски нового главного тренера после того, как Винченцо Итальяно сообщил о том, что покинет клуб в конце сезона. В шорт-листе флорентийского клуба присутствуют четыре имени.
Среди них – два бывших игрока «Фиорентины». Это Альберто Джилардино, который возглавляет «Дженоа» Руслана Малиновского, и Альберто Аквилани, который работает с «Пизой» (Серия В).
Также руководство «Фиалок» рассматривает кандидатуры наставника «Монцы» Раффаэле Палладино и Франческо Фариоли из «Ниццы», которым ранее интересовался донецкий «Шахтер».
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