Тренер, которым интересовался Шахтер, может возглавить Фиорентину

«Фиорентина» начала поиски нового главного тренера после того, как Винченцо Итальяно сообщил о том, что покинет клуб в конце сезона. В шорт-листе флорентийского клуба присутствуют четыре имени.

Среди них – два бывших игрока «Фиорентины». Это Альберто Джилардино, который возглавляет «Дженоа» Руслана Малиновского, и Альберто Аквилани, который работает с «Пизой» (Серия В).

Также руководство «Фиалок» рассматривает кандидатуры наставника «Монцы» Раффаэле Палладино и Франческо Фариоли из «Ниццы», которым ранее интересовался донецкий «Шахтер».