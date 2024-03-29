МЮ хочет включить своего игрока в сделку по Бремеру

«Манчестер Юнайтед» нацелился подписать во время летнего трансферного окна подписать центрального защитника «Ювентуса» Глейсона Бремера.

По информации авторитетного итальянского издания La Gazzetta delo Sport, «Красные дьяволы» намерены включить в сделку одного из своих игроков. Речь идет об английском вингере Мейсоне Гринвуде, который сейчас выступает на правах аренды за «Хетафе».

Трансферная стоимость 27-летнего Бремера сейчас оценивается в 60 миллионов евро, 22-летнего Гринвуда – в 15 миллионов.