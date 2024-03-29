Англия29 марта 2024, 07:38 |
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МЮ хочет включить своего игрока в сделку по Бремеру
«Красные дьяволы» нацелились на лидера обороны «Ювентуса»
29 марта 2024, 07:38 |
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«Манчестер Юнайтед» нацелился подписать во время летнего трансферного окна подписать центрального защитника «Ювентуса» Глейсона Бремера.
По информации авторитетного итальянского издания La Gazzetta delo Sport, «Красные дьяволы» намерены включить в сделку одного из своих игроков. Речь идет об английском вингере Мейсоне Гринвуде, который сейчас выступает на правах аренды за «Хетафе».
Трансферная стоимость 27-летнего Бремера сейчас оценивается в 60 миллионов евро, 22-летнего Гринвуда – в 15 миллионов.
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