Манчестер Юнайтед нацелился на защитника Ювентуса
Бразилец Бремер выступает за «Старую Синьору» с лета 2022 года
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании центрального защитника «Ювентуса» Глейсона Бремера.
По данным The Sun, английский клуб планирует приобрести 26-летнего бразильского футболиста ближайшим летом.
Однако при этом уточняется, что «Ювентус» планирует выручить с продажи футболиста не менее 60 млн фунтов.
Отметим, что Бремер выступает за «Старую Синьору» с лета 2022-го, перейдя из другого туринского клуба – «Торино». В нынешнем сезоне на счету бразильца 26 матчей за «Ювентус» в чемпионате и Кубке Италии, в которых он забил 2 мяча.
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