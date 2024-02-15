Манчестер Юнайтед нацелился на защитника Ювентуса

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании центрального защитника «Ювентуса» Глейсона Бремера.

По данным The Sun, английский клуб планирует приобрести 26-летнего бразильского футболиста ближайшим летом.

Однако при этом уточняется, что «Ювентус» планирует выручить с продажи футболиста не менее 60 млн фунтов.

Отметим, что Бремер выступает за «Старую Синьору» с лета 2022-го, перейдя из другого туринского клуба – «Торино». В нынешнем сезоне на счету бразильца 26 матчей за «Ювентус» в чемпионате и Кубке Италии, в которых он забил 2 мяча.