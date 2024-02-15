Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед нацелился на защитника Ювентуса
Англия
15 февраля 2024, 13:33 |
242
0

Манчестер Юнайтед нацелился на защитника Ювентуса

Бразилец Бремер выступает за «Старую Синьору» с лета 2022 года

15 февраля 2024, 13:33 |
242
0
Манчестер Юнайтед нацелился на защитника Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Глейсон Бремер

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании центрального защитника «Ювентуса» Глейсона Бремера.

По данным The Sun, английский клуб планирует приобрести 26-летнего бразильского футболиста ближайшим летом.

Однако при этом уточняется, что «Ювентус» планирует выручить с продажи футболиста не менее 60 млн фунтов.

Отметим, что Бремер выступает за «Старую Синьору» с лета 2022-го, перейдя из другого туринского клуба – «Торино». В нынешнем сезоне на счету бразильца 26 матчей за «Ювентус» в чемпионате и Кубке Италии, в которых он забил 2 мяча.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала контракт с албанским защитником
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал опытного экс-защитника Зари
Ювентус и Наполи исключили Судакова из списка интересов
Глейсон Бремер Ювентус трансферы трансферы Серии A Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ
Источник The Sun
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти поговорил с Пересом по поводу Лунина. Карло признал свою ошибку
Футбол | 14 февраля 2024, 22:46 13
Анчелотти поговорил с Пересом по поводу Лунина. Карло признал свою ошибку
Анчелотти поговорил с Пересом по поводу Лунина. Карло признал свою ошибку

Наставник «Реала» похвалил украинца

ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску
Теннис | 14 февраля 2024, 23:05 15
ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску
ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску

Алена уступила Виктории в 1/8 финала турнира серии WTA 1000 в Дохе

Кто из звезд Реала больше поддерживает Лунина? В Испании рассказали детали
Футбол | 14.02.2024, 18:37
Кто из звезд Реала больше поддерживает Лунина? В Испании рассказали детали
Кто из звезд Реала больше поддерживает Лунина? В Испании рассказали детали
В Дубае стартует чемпионат мира по пляжному футболу. Украина бойкотирует
Футбол | 15.02.2024, 13:05
В Дубае стартует чемпионат мира по пляжному футболу. Украина бойкотирует
В Дубае стартует чемпионат мира по пляжному футболу. Украина бойкотирует
Советник Марселя: «Надеемся пройти Шахтер»
Футбол | 15.02.2024, 08:33
Советник Марселя: «Надеемся пройти Шахтер»
Советник Марселя: «Надеемся пройти Шахтер»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Феерия Лунина. Реал минимально победил Лейпциг
Феерия Лунина. Реал минимально победил Лейпциг
13.02.2024, 23:54 44
Футбол
Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче ЛЧ. Карло в восторге
Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче ЛЧ. Карло в восторге
14.02.2024, 06:47 5
Футбол
Костюк в слезах снялась с матча против Павлюченковой в Дохе
Костюк в слезах снялась с матча против Павлюченковой в Дохе
13.02.2024, 13:38 28
Теннис
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
15.02.2024, 06:05 2
Футбол
AS: Манчестер Сити оформил трансфер звезды Жироны
AS: Манчестер Сити оформил трансфер звезды Жироны
14.02.2024, 00:41 2
Футбол
«Я прижат к стенке». Камбосос оценил бой с Ломаченко
«Я прижат к стенке». Камбосос оценил бой с Ломаченко
13.02.2024, 11:50
Бокс
Николай ЗОЦ: «Впервые могу сказать, что у нас родилась биатлонистка»
Николай ЗОЦ: «Впервые могу сказать, что у нас родилась биатлонистка»
13.02.2024, 23:20 2
Биатлон
Цуренко прокомментировала отказ от матча с Осакой и снова упомянула мячи
Цуренко прокомментировала отказ от матча с Осакой и снова упомянула мячи
14.02.2024, 17:35 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем