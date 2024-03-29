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Англия
29 марта 2024, 04:52 |
11
0

Уотфорд – Лидс. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа

Поединок состоится 29 марта в 22:00 по Киеву

29 марта 2024, 04:52 |
11
0
Уотфорд – Лидс. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа
ФК Лидс

29 марта на «Викаридж Роуд» пройдет матч 39-го тура Чемпионшипа Англии, в котором «Уотфорд» встретится с «Лидс» Юнайтед. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Уотфорд

Команда наконец-то сменила тренера. Точнее, было указано на дверь Валерьену Исмаэлю, а обязанности вменили Тому Клеверли, в недавнем еще прошлом толковом, но не реализовавшем и близко свой потенциал футболисте. Впрочем, уже понятно, что сейчас его задача сводится к тому, чтобы худо-бедно завершить с шершнями сезон, который в любом случае уже провален - причем второй кряду. В прошлом розыгрыше клуб, снова вылетевший из АПЛ, рассматривался как фаворит на более низком уровне. Но в итоге закончил аж на одиннадцатом месте Чемпионшипа. Тогда и позвали Исмаэля, ставка на которого изначала вызывала сомнения, а результаты сразу не радовали. И все же только сейчас, когда провал уже давно стал очевидным и не осталось шансов на исправление (13 очков до топ-6), обычно нетерпеливые боссы лондонского проекта таки сняли тренера. Уже фактически без него проиграли Ковентри, но на поле Бирмингема оформили 1-0.

Лидс Юнайтед

Клуб подтвердил при Бьелсе невероятную популярность и исторические амбиции долгожданным результатом, поднявшись наконец-то в Премьер-Лигу. Но уже там и сам Марсело отработал еще чуть более полутора лет, и павлины в итоге вернулись в Чемпионшип прошлой весной. Новую ставку сделали на Фарке, очевидно, помня его неоднократный успех именно в этом дивизионе с Норвичем. Поначалу у Даниэля не все получалось, но на данный момент его подопечные, параллельно неплохо проявившие себя и в кубке (с боем уступили 2-3 Челси в конце февраля), выбрались на первое место в таблице. Что не удивительно, ведь в 13 крайних турах набрано 12 побед при ничьей с Хаддерсфилдом. Впрочем, борьба с Лестером и Ипсвичем и близко не завершена.

Статистика личных встреч

Все 3 крайних поединка выиграли белые.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что смена менеджера так уж поможет хозяевам. Гости в огне, и продолжат путь побед (коэффициент - 1,63).

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Уотфорд Лидс прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Англии по футболу Чемпионшип
Источник Sport.ua
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