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Чемпионат Европы
29 марта 2024, 04:26 | Обновлено 29 марта 2024, 04:42
238
0

Коуч соперника Украины объяснил, почему команда проведет матч с Сан-Марино

Франческо Кальцона, возглавляет не только «Наполи», но и сборную Словакии

29 марта 2024, 04:26 | Обновлено 29 марта 2024, 04:42
238
0
Коуч соперника Украины объяснил, почему команда проведет матч с Сан-Марино
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Кальцона

Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона, который также возглавляет и итальянский «Наполи», объяснил, почему его команда провела спаринги с национальными командами Австрии (0:2) и Норвегии (1:1), а перед Евро-2024 сыграет с Сан-Марино (5 июня) и Уэльсом (9 июня):

«Я стремлюсь видеть улучшения в нашей игре. Именно поэтому, выбирая спарринг-партнеров, мы изначально нацелились на команды, которые находятся выше нас в рейтинге ФИФА. Но все они отказались с нами играть.

Поэтому нам пришлось проводить матчи с Австрией и Норвегией. Видимо, лучшие команды Европы еще не знают нашу истинную силу», — сказал Кальцона на пресс-конференции после товарищеского матча с Норвегией.

На чемпионате Европы 2024, который состоится в Германии с 14 июня по 14 июля, Словакия сыграет в группе Е вместе с Украиной, Бельгией и Румынией.

Отметим, что недавно сборная Сан-Марино впервые за 13 матчей сумела не проиграть.

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Источник Sport.ua
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