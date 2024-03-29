Коуч соперника Украины объяснил, почему команда проведет матч с Сан-Марино
Франческо Кальцона, возглавляет не только «Наполи», но и сборную Словакии
Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона, который также возглавляет и итальянский «Наполи», объяснил, почему его команда провела спаринги с национальными командами Австрии (0:2) и Норвегии (1:1), а перед Евро-2024 сыграет с Сан-Марино (5 июня) и Уэльсом (9 июня):
«Я стремлюсь видеть улучшения в нашей игре. Именно поэтому, выбирая спарринг-партнеров, мы изначально нацелились на команды, которые находятся выше нас в рейтинге ФИФА. Но все они отказались с нами играть.
Поэтому нам пришлось проводить матчи с Австрией и Норвегией. Видимо, лучшие команды Европы еще не знают нашу истинную силу», — сказал Кальцона на пресс-конференции после товарищеского матча с Норвегией.
На чемпионате Европы 2024, который состоится в Германии с 14 июня по 14 июля, Словакия сыграет в группе Е вместе с Украиной, Бельгией и Румынией.
Отметим, что недавно сборная Сан-Марино впервые за 13 матчей сумела не проиграть.
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