Сборная Сан-Марино впервые за 13 матчей сумела не проиграть
24 марта «Серениссима» сыграла вничью с командой Сент-Китс и Невис со счетом 0:0
24 марта состоялся товарищеский матч между сборными Сан-Марино и Сент-Китс и Невис. Игра завершилась со счетом 0:0.
Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Серравалле. За поединок судья выписал 6 желтых карточек.
«Серениссима» сумела впервые за 13 матчей не проиграть. В последний раз ей это удавалось в ноябре 2022 года в товарищеской игре против команды Сент-Люсии. А вот выигрывали «сиятельные» в далеком 2004 году у Лихтенштейна.
4 дня назад Сан-Марино и Сент-Китс и Невис также провели очный поединок. Тогда победу одержали гости со счетом 3:1.
Товарищеские матчи. 24 марта
Сан-Марино – Сент-Китс и Невис – 0:0
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