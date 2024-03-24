Сборная Сан-Марино впервые за 13 матчей сумела не проиграть

24 марта состоялся товарищеский матч между сборными Сан-Марино и Сент-Китс и Невис. Игра завершилась со счетом 0:0.

Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Серравалле. За поединок судья выписал 6 желтых карточек.

«Серениссима» сумела впервые за 13 матчей не проиграть. В последний раз ей это удавалось в ноябре 2022 года в товарищеской игре против команды Сент-Люсии. А вот выигрывали «сиятельные» в далеком 2004 году у Лихтенштейна.

4 дня назад Сан-Марино и Сент-Китс и Невис также провели очный поединок. Тогда победу одержали гости со счетом 3:1.

Товарищеские матчи. 24 марта

Сан-Марино – Сент-Китс и Невис – 0:0