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Чемпионат Европы
24 марта 2024, 23:45 | Обновлено 24 марта 2024, 23:49
357
0

Сборная Сан-Марино впервые за 13 матчей сумела не проиграть

24 марта «Серениссима» сыграла вничью с командой Сент-Китс и Невис со счетом 0:0

24 марта 2024, 23:45 | Обновлено 24 марта 2024, 23:49
357
0
Сборная Сан-Марино впервые за 13 матчей сумела не проиграть
Twitter

24 марта состоялся товарищеский матч между сборными Сан-Марино и Сент-Китс и Невис. Игра завершилась со счетом 0:0.

Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Серравалле. За поединок судья выписал 6 желтых карточек.

«Серениссима» сумела впервые за 13 матчей не проиграть. В последний раз ей это удавалось в ноябре 2022 года в товарищеской игре против команды Сент-Люсии. А вот выигрывали «сиятельные» в далеком 2004 году у Лихтенштейна.

4 дня назад Сан-Марино и Сент-Китс и Невис также провели очный поединок. Тогда победу одержали гости со счетом 3:1.

Товарищеские матчи. 24 марта

Сан-Марино – Сент-Китс и Невис – 0:0

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сборная Сан-Марино по футболу товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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